لماذا الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا وكيف يتم حمياتهم؟

كشفت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية، أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، وأنه لا يوجد دليل واحد يثبت أن الأطفال هم الأكثر عرضة للمرض، وأكدت المراكز، أن أغلب الإصابات التي تم تسجيلها في الصين تتعلق ببالغين، وأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفيات لأطفال تقل أعمارهم عن 9 سنوات، وأشارت إلى أن إصابة الأطفال عادة ما تكون خفيفة، وتظهر عليهم أعراض بسيطة مقارنة بالبالغين، إذ تقتصر على سيلان الأنف والحمى والسعال وبعض مشاكل الجهاز الهضمى.

ووفقاً لموقع haffpost، وأوضحت المراكز، أن الأطفال الذين يعانون من ظروف صحية أو أمراض أخرى، أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

الدكتور أندرو جانوفسكي، طبيب الأمراض المعدية لدى الأطفال في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميزوري، قال بدوره إن الأطفال "يتمتعون بصحة جيدة، لذا فقدرتهم على مقاومة أعراض المرض أكبر"، وأشار إلى أن الأطفال، حتى في حالات الأوبئة والفيروسات السابقة، كانوا أقل عرضة للإصابة، بسبب مناعتهم القوية، مؤكداً أن من السابق لآوانه التأكيد على أن هذا ينطبق على كورونا أيضاً.

كما أكد دراسة نشرت مؤخرًا في مجلة "The New England Journal of Medicine"، عن أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بالفيروس، وأن أصيبوا فستكون حالتهم أفضل من البالغين، لكن أسباب ذلك غير واضحة.

وقال آرون مايلستون، أستاذ طب الأطفال في جامعة جونز هوبكنز، إن "قلة عدد الأطفال المصابين أمرٌ رائع للجميع، لأن انتشار المرض بين الأطفال سيفاقم الأزمة ويتسبب بانتشاره بين جميع أفراد المجتمع، فأغلب الأطفال لا يستطيعون تنفيذ التعليمات الصحية، مثل غسل الأيدي وتغطية الفم والابتعاد عم ملامسة الآخرين".



كيف تحافظ على سلامة طفلك؟ ويؤكد خبراء الصحة أن فضل طريقة لوقاية أطفالك هو غسل أيديهم باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وإبقاؤهم في المنزل.

كما ينصح الأطباء بضرورة الاتصال بالطبيب فوراً في حالة ظهور أي أعراض للمرض، والحرص على ارتدائهم أقنعة الوجهة "الكمامات" عند الخروج من المنزل.