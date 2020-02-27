فيروس كورونا يتوسع وينتشر عالميا وإيران الأكثر تضررا بعد الصين

واصل فيروس كورونا الانتشار واقتحام دول لم تسجل إصابات بالمرض، فى الوقت الذى يكافح فيه العالم لوقف زحفه، سواء كان ذلك بالبحث عن لقاح للقضاء عليه، أو تشديد الإجراءات الوقائية.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد فى الصين إلى 2744 حالة بعدما سجلت الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 29 شخصا بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ حوالي شهر، وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومى للإحصاءات المتعلقة بتفشي الوباء إن عدد الذين أصيبوا بالفيروس حتى اليوم في الصين القارية (بدون هونج كونج وماكاو)، ارتفع إلى حوالي 78500 شخص بعدما سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 433 شخصا، الغالبية الساحقة منهم (409) في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وذكر موقع سكاى نيوز، أن إيران الخميس ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الجديد إلى 22 حالة، فيما وصل عدد الإصابات بالفيروس لـ141 إصابة مؤكدة ، وبحسب الإحصائيات الرسمية في إيران، فقد تم تسجيل 3 وفيات جديدة بسبب كورونا، الأمر الذي رفع العدد الإجمالي للوفيات بهذا الفيروس إلى 22 حالة، الأمر الذي يرفع من العدد الإجمالي للإصابات من 139 إلى 141 إصابة، والإصابات المسجلة موزعة على 20 محافظة في إيران، وأن 11 محافظة تعد خالية من الفيروس حتى الآن.