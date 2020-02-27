فيروس كورونا يتوسع وينتشر عالميا وإيران الأكثر تضررا بعد الصين

واصل فيروس كورونا الانتشار واقتحام دول لم تسجل إصابات بالمرض، فى الوقت الذى يكافح فيه العالم لوقف زحفه، سواء كان ذلك بالبحث عن لقاح للقضاء عليه، أو تشديد الإجراءات الوقائية.
وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد فى الصين إلى 2744 حالة بعدما سجلت الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 29 شخصا بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ حوالي شهر، وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومى للإحصاءات المتعلقة بتفشي الوباء إن عدد الذين أصيبوا بالفيروس حتى اليوم في الصين القارية (بدون هونج كونج وماكاو)، ارتفع إلى حوالي 78500 شخص بعدما سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 433 شخصا، الغالبية الساحقة منهم (409) في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.
وذكر موقع سكاى نيوز، أن إيران الخميس ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الجديد إلى 22 حالة، فيما وصل عدد الإصابات بالفيروس لـ141 إصابة مؤكدة ، وبحسب الإحصائيات الرسمية في إيران، فقد تم تسجيل 3 وفيات جديدة بسبب كورونا، الأمر الذي رفع العدد الإجمالي للوفيات بهذا الفيروس إلى 22 حالة، الأمر الذي يرفع من العدد الإجمالي للإصابات من 139 إلى 141 إصابة، والإصابات المسجلة موزعة على 20 محافظة في إيران، وأن 11 محافظة تعد خالية من الفيروس حتى الآن.
وقالت ، إن العدد الأكبر من الإصابات بفيروس كورونا الجديد تم تسجيله في محافظة قم، وسط البلاد، حيث بلغ عدد الإصابات 63 إصابة، وحلّت طهران في المركز الثاني من حيث عدد الإصابات بالفيروس، وسجلت 26 إصابة، بينما تم تسجيل 17 إصابة في محافظة كيلان شمالي البلاد.
كذلك تم تسجيل إصابة واحدة في كل من محافظات خراسان وكهكيولية وبوير أحمد ولرستان وهمدان وأذربيجان الغربية، كشفت وزارة الصحة الكويتية في مؤتمر صحفي، الخميس، عن رصد 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى عزل جميع المصابين بفيروس كورونا وفق البروتوكولات الطبية، مؤكدة أن جميع الإصابات المسجلة في الكويت هي لأشخاص قدموا من إيران.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتبعتها الكويت في مواجهة الفيروس، فقد شملت تفعيل برامج الرصد والاستجابة في وزارة الصحة منذ بداية انتشار الفيروس، كما تم دعم تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشى المرض، وبيّنت الوزارة أنه جرى تطبيق الحجر الصحي للمصابين بكورونا وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة.
أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، عن إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 6 حالات،
وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالة السادسة المصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي يشكل تفشيه قلقا واسعا حول العالم، تعود لشاب عراقي عاد إلى البلاد من إيران.
وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، أن الوزارة اكتشفت حالة "شاب في بغداد مصاب بفيروس كورونا المستجد كان قد عاد للعراق من إيران وراجع إحدى المؤسسات الصحية في بغداد وأجريت له الفحوصات المختبرية وتمّ الحجر عليه ليتبين فيما بعد أن نتيجة الفحوصات المختبرية إيجابية"
أعلنت السلطات الصحة الرومانية، الخميس، عن أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، فيما سجلت النرويج والدنمارك أول إصابة بالفيروس، وقال وزير الدولة بوزارة الصحة في رومانيا، هورياتو مولدوفان: "تلقينا نتائج مخبرية إيجابية لفيروس كورونا من معهد ماتى بالس فى بوخارست تعود لمريض من مقاطعة جورج".
كما أعلنت وزارة الخارجية الرومانية، أن مواطنا إيطاليا كان متواجد على أراضيها خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا لدى عودته إلى بلاده، من جانب آخر، أعلنت السلطات الصحية النرويجية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد لشخص عاد من الصين الأسبوع الماضي، لكنها أكدت أن المريض ليس في وضع خطر.
وصرحت المسؤولة في المعهد النرويجي للصحة العامة لاين فولد بأن "الشخص ليس مريضا، إنه بصحة جيدة ولا تظهر عليه أي عوارض"، مضيفة "نستبعد أن يكون قد نقل العدوى" لآخرين.
وذكرت الدنمارك أن حالة الإصابة الأولى بكورونا والتى سجلت في البلاد هي لشخص عائد من شمالي إيطاليا.
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