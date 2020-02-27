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الخميس، 27 فبراير 2020 12:56 م
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فيديو لحظة سرقة خطوط البترول بالبحيرة بعد إحالة 5 متهمين بالواقعة للمفتى

الخميس، 27 فبراير 2020 12:46 م
فيديو لحظة سرقة خطوط البترول بالبحيرة بعد إحالة 5 متهمين بالواقعة للمفتى جانب من المحكمه اليوم
البحيرة – ناصر جودة

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قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسني عبد الحليم، بأحالة أوراق 5 متهمين فى واقعة تخريب انابيب البترول بمركز ايتاى البارود، والذى أسفر عن مصرع 9 أشخاص و11 مصابا، والمتهم فيها 10 أشخاص، لفضيلة مفتى الجمهورية وتحديد جلسة 26 مارس المقبل للنطق بالحكم.
 
ويرصد الفيديو التالى تفاصيل الواقعة التى تضمن قرار إحالة 5 من المتهمين فيها وهم كل من:" محمد.اخ، هاني.ع.ع، فتحي.ع.ف، مصطفي.ف.م، سعيد.ع.أ" ، إلى المفتى ، والتى وقعت يوم 21 نوفمبر الماضى ، عندما شهدت قرية المواسير بمركز ايتاي البارود انفجار خطوط البترول بالقرية ، وقيام عدد من المواطنين بسرقته.
 
 
وخلال التحقيقات فى القضية اعترف المتهمين قائلين :"نستهدف الخطوط لتحقيق الثراء السريع" وهو الأمر الذي نتج عنه مصرع 9 أشخاص و11 مصابا فى حادث مأساوى شهده مركز إيتاى البارود.
 
وعلى مدار الشهور الثلاثة الأخيرة شهدت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر وسكرتارية حسنى عبدالحليم، عدة جلسات لمحاكمة المتهمين فى واقعة تخريب خط المواد البترولية واشتعال النيران به بمركز إيتاى البارود، والذى أسفر عن مصرع 9 أشخاص و11 مصابا، والمتهم فيها 10 أشخاص.

وواجهت هيئة المحكمة، خلال بدء إجراءات الجلسة الأولى المتهمين الحاضرين بالجلسة، وهم: «فتحي. ع. ش، ومحمد. ر. ع، ومحمد. ع. ر، ومحمد. ف. إ، وأحمد. ت. ش، وأحمد. ر. ا، ومصطفى. ف. م، وسعيد. ع. ع»، بالاتهامات، إلا أنهم أنكروا ارتكابها .

وطالب محامى المدعى بالحق المدني، عن شركة أنابيب البترول بطنطا، بتعويض 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين، تأجيل القضية للاطلاع وتصوير مستندات.

يذكر أن مركز إيتاى البارود، قد تلقى فى 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من «فرد أمن إدارى يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور/ طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس «محبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده.

كان النائب العام قد أحال 10 متهمين للمحاكمة فى واقعة حريق وتخريب خط انابيب البترول بقرية المواسير بايتاى البارود، وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 28847 لسنة 2019 جنايات إيتاى البارود عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا دمنهور المار بأرضٍ بعزبة المواسير بإيتاى البارود؛ وفى غضون أكتوبر الماضى استأجرو قطعة ارض ونقلوا مواسير إليها ونقبوا حتى ثقبوا خط انابيب البترول وقاموا بتركيب محبساً عليه، ثم دأبوا على سرقة مواد من المارة فيه.

 


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محاكمه المتهمين بتفجير انابيب البترول

المفتى

جنايات دمنهور

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