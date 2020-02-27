سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 07:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين تطالب شركة "أمازون" بالتخلى فورا عن "السياسات العنصرية"

الخميس، 27 فبراير 2020 07:17 ص
فلسطين تطالب شركة "أمازون" بالتخلى فورا عن "السياسات العنصرية" أمازون
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت الحكومة الفلسطينية ، أمس الأربعاء ، شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون" بـ"التخلي فورا" عما وصفته بـ"سياسات تمييزية غير عادلة".وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن هذا الطلب جاء في رسالة موجهة إلى الشركة من قبل وزيري المالية والاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، شكري بشارة وخالد العسيلي، ردا على قرار "أمازون" بتقديم خدمة الشحن المجاني عبر موقعها الإلكتروني بما يشمل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

واتهم الوزيران الشركة الأمريكية العملاقة بانتهاج "سياسة نقل تمييزية تشجع إسرائيل على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي"، وذلك من خلال استخدام نفوذ الشركة المالي والتجاري في "تشجيع الفلسطينيين على التنكر لهويتهم الوطنية وإقرارهم بأنهم جزء من إسرائيل مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة".

وطالب الوزيران "أمازون" بـ"التوقف الفوري عن هذه السياسات العنصرية"، متوعدين إياها في حال عدم تجاوبها مع هذا الطلب، باتخاذ "الإجراءات القانونية المتبعة في القانون الدولي".

كما أخطرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية الشركة الأمريكية والاتحاد العالمي للبريد بشأن "خطورة إقدام الشركة على انتهاك القانون الدولي والقرارات الصادرة عن الاتحاد فيما يخص حق الفلسطينيين في استلام البريد إلى عناوينهم في دولة فلسطين عبر البريد الفلسطيني".

 

 


فلسطين

امازون

إسرائيل

العنصرية

الضفة الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. انطلاق ملتقى توظيف لتوفير 3 آلاف فرصة عمل فى أسيوط

اليوم.. انطلاق ملتقى توظيف لتوفير 3 آلاف فرصة عمل فى أسيوط

خلال ساعات.. مرافعة دفاع بديع و46 إخوانيًا بـ"أحداث قسم شرطة العرب"

خلال ساعات.. مرافعة دفاع بديع و46 إخوانيًا بـ"أحداث قسم شرطة العرب"

صور.. الطائرة الرابعة إيرباص A320neo تصل مطار القاهرة.. تتضمن أحدث التقنيات

صور.. الطائرة الرابعة إيرباص A320neo تصل مطار القاهرة.. تتضمن أحدث التقنيات

كيف اعترف مذيعو قنوات الإخوان بفشلهم؟.. تعرف على التفاصيل

كيف اعترف مذيعو قنوات الإخوان بفشلهم؟.. تعرف على التفاصيل

تعرف على حقوق ذوى الإعاقة فى الترشح للانتخابات والانضمام للاتحادات النوعية

تعرف على حقوق ذوى الإعاقة فى الترشح للانتخابات والانضمام للاتحادات النوعية

فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة 7 ساعات لصيانة المحولات الدورية.. السبت

فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة 7 ساعات لصيانة المحولات الدورية.. السبت

تعرف على البرامج الدراسية بجامعة الجلالة مع انطلاق تشغيلها العام الدراسى المقبل

تعرف على البرامج الدراسية بجامعة الجلالة مع انطلاق تشغيلها العام الدراسى المقبل

سمالوط تشهد عاشر انتخابات تكميلية بمجلس النواب الحالى ابتداءً من 26 أبريل

سمالوط تشهد عاشر انتخابات تكميلية بمجلس النواب الحالى ابتداءً من 26 أبريل

اعرف تفاصيل حملة وزارة النقل لتوعية ركاب السكة الحديد بالسلوكيات المحظورة

اعرف تفاصيل حملة وزارة النقل لتوعية ركاب السكة الحديد بالسلوكيات المحظورة

"التضامن" تطلق اليوم برنامجًا لمحاربة ختان الإناث ومكافحة الإدمان

"التضامن" تطلق اليوم برنامجًا لمحاربة ختان الإناث ومكافحة الإدمان

شقيق شهيد الشهامة بكرداسة: "قلب والدتى شعر بالكارثة أثناء أدائها العمرة"

شقيق شهيد الشهامة بكرداسة: "قلب والدتى شعر بالكارثة أثناء أدائها العمرة"

الداخلية تشترط إدراج بيان الحالة الصحية للمرضى فى طلب التقدم لحج القرعة

الداخلية تشترط إدراج بيان الحالة الصحية للمرضى فى طلب التقدم لحج القرعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة