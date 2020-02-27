غرفة شركات السياحة: وقف مؤقت لرحلات العمرة بسبب كورونا وحقوق الحاجزين محفوظة

كتبت آمال رسلان

أكد باسل السيسى ، نائب رئيس غرفة شركات السياحة ، أن رحلات العمرة التى تم إلغائها بداية من أمس بناء على قرار السعودية بتعليق الرحلات لحين اتخاذ اجراءات احترازية ضد فيروس كورونا ستتم فور استئناف الموسم، وأن المواطن لن يتحمل أى تكلفة إضافية فوق المبالغ التى دفعها سابقا.

وقال السيسى ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " ، مشددا على أن الشركات تواصلت مع المعتمرين أصحاب الرحلات خلال الفترة القادمة، وأبلغتهم بتعليق الرحلات وتأجيلها لحين إشعار آخر، وسنقوم بإبلاغهم بالموعد الجديد فى حينه، وقال :"نقوم بطمأنه المواطنين أن حقه محفوظ وعند تعديل الرحلة سيأخذ نفس البرنامج ودون تحمل أى أعباء إضافية".

وقال السيسى :"كذلك نتوقع أن شركات السياحة لن تتحمل خسائر وسيتم تسوية الأمور المادية سريعا"، مشيرا إلى أن شركات الطيران بالفعل أبلغتنا أنها ليس لديها مشكلات فى الإلغاء، ويتبقى فقط الجزء المرتبط بالجانب السعودى فيما يخص رسوم التأشيرات والاقامة بالفنادق، لافتا إلى أنه سيتم التواصل مع المسئولين فى المملكة لتسوية تلك الأمور خلال الفترة القادمة، منوها إلى أن هناك تفهم من قبل كل الاطراف للقرارات الاحترازية.

أضاف نائب رئيس غرفة شركات السياحة ، أن الغرفة سعقد اجتماعا بالتوازى مع اجتماعات تتم فى وزارة السياحة والاثار وهناك تواصل مستمر مع الجانب السعودى، ولن يكون هناك أزمات فى المستحقات المالية، وقال :"هذه حالة طارئة وبالتالى يكون هناك عمل مشترك يضمن عدم وجود خسائر للأطراف المختلفة.