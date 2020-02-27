ضبط 3 مصانع مخالفة بالإسكندرية والتحفظ على 2 طن بسكويت هالك قبل إعادة التدوير

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة تفتيشيه مكبرة بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة والسلع مجهولة المصدر، حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة حماده جودة مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة.

وأشار بيان صادر اليوم، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع لانتاج البسكويت أنواع مختلفة لحيازته كمية قدرها 2 طن، هوالك بسكويت بغرض إعادة تدويرها واستخدامها في تصنيع البسكويت بغرض الغش والتدليس.

كما تم ضبط مصنع سلع غذائية لحيازته سلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات وتم التحفظ على عدد 10000 عبوة صلصة وزن العبوة 3 كيلو جرام غير مدون عليها بيانات ومجهولة المصدر، وعدد أربعة آلاف عبوة صلصة وزن العبوة 400 جرام غير مدون عليها بيانات ومجهولة المصدر.

وكذلك ضبط مصنع لتكريروتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص وتم التحفظ على كمية قدرها 382 جوال ملح زنة الجوال 25 كجم، وستة آلاف عبوة ملح وزن العبوة 300 جرام مدون عليها تاريخ انتاج لاحق للغش والتدليس، وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

من جهه أخرى، عقد محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية اجتماع مع مديرى المراكز التموينية المطورة وذلك للاطلاع على ماتم استعراضه خلال الدورة التدريبية التى عقدت بالتنظيم والإدارة على مدار يومين وشاركت فيها مديريات تموين الإسكندرية والبحيرة ومطروح للتدريب على معايير مسابقة التميز الحكومى على مستوى الجمهورية.

حيث استمع لاراء مديرى المراكز حول تطوير الأداء داخل المراكز التموينية لتصبح مميزة عن مثيلتها وحرص على حث العاملين بالمراكز بضرورة المحافظة على تميز هذه المراكز، وإضافة أفكار جديدة تخدم الاداء لتقديم أفضل خدمة للمواطن السكندرى، حيث استعرض عدة أفكار جديدة متميزة قابلة للتطبيق لتقوم المراكز باضافتها وتطبيقها وليستفيد المواطن منها لتصبح مراكز الإسكندرية مميزة عن مثيلتها و لتنافس بقوة جميع المراكز على مستوى الجمهورية، وشدد على استمرار المحافظة على المظهر الحضارى الذى تتميز به، وكذلك الاستمرار فى تجويد الخدمات التموينية المقدمة للجماهير وحسن المعاملة التى تليق بالمواطن المصرى الذى لمس بشدة التطوير الذى حدث بتلك المراكز.