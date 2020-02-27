شهود عيان يكشفون تفاصيل سقوط شاب من الطابق التاسع بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

قال شهود عيان فى واقعة سقوط شاب من الطابق التاسع بمنطقة فيصل بالجيزة اليوم الخميس، إنه ظل متعلقا بحبل الغسيل محاولا النجاة بنفسه، كما حاول الوقوف على جهاز تكييف، إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضا عقب ارتطام جسده بجهاز تكييف.

وأضاف شهود العيان، أن الشاب تم نقله إلى مستشفى الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وعلى جانب آخر، أصيب 5 أشخاص بجروح وإصابات متفرقة صباح اليوم، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المحلة طنطا، أمام قرية عياش مركز المحلة، وتم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمود كشك مأمور مركز شرطة المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، يفيد بانقلاب ميكروباص على طريق المحلة طنطا، وانتقلت قوة أمنية وسيارتى إسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام لإسعافهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.