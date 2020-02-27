اليوم السابع
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رئيس الحكومة المغربية ينفى وجود أى إصابة بفيروس كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 05:22 م
رئيس الحكومة المغربية ينفى وجود أى إصابة بفيروس كورونا سعد الدين العثمانى رئيس الحكومة المغربية
الرباط أ ش أ

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حذر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثمانى، اليوم الخميس من نشر معلومات "غير صحيحة وغير سليمة ومزيفة" بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه "إلى حدود الساعة، لم تسجل أى حالة إصابة بالفيروس بالمملكة، كما أوضحت ذلك البلاغات المتتالية لوزارة الصحة".

وقال رئيس الوزراء المغربى -فى افتتاح الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء- "إن الأخبار غير الصحيحة (بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة) تثير الذعر وتضر بالمواطنين وبمصالحهم وباستمرارية مرافق عملهم وكذا بالمرفق العام"، معتبرا أن الترويج لها "غير معقول نهائيا".

وشدد على ضرورة التأكد من المعلومات باللجوء للجهات المختصة، وقال "لدينا منظومة وطنية للرصد والمراقبة، ووزارة الصحة تظل المخاطب الوحيد المخول له التصريح بالمعلومات الخاصة بهذا الفيروس المستجد، الذى يعيش العالم على وقع انتشاره"، باعتبارها "تتوفر على اللجان والخلايا المختصة بالمتابعة واتخاذ الترتيبات اللازمة".

وأكد أنه منذ اكتشاف الفيروس فى الصين وبتوجيهات من الملك محمد السادس تم اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية، وفق المعايير الدولية وبتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومع خبرائها، فى المطارات وفى المداخل البرية والبحرية للاحتياط، حتى لا يتسرب هذا المرض لبلادنا.

 


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