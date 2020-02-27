اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جيش من البط الصينى يصل عدده إلى 100 ألف لمكافحة الجراد فى باكستان

الخميس، 27 فبراير 2020 12:20 م
جيش من البط الصينى يصل عدده إلى 100 ألف لمكافحة الجراد فى باكستان جيش من البط لمكافحة الجراء فى باكستان
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت صحف محلية فى الصين أن بلادهم ستقوم بإرسال جيش من البط يضم 100 ألف بطة لمساعدة باكستان فى مكافحة انتشار الجراد، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز.

وأوضحت الصحف أنه سيتم إرسال أنواع من البط تقوم بأكل الجراد من مقاطعة تشجيانج شرقي الصين بعد زيارة قام بها فريق من الخبراء الصينيين فى وقت سابق إلى باكستان لتقديم المشورة بشأن التعامل مع اجتياح الجراد الذى يعد الأسوأ فى 20 عاما، حيث قامت الصين فى وقت سابق بنشر البط، فى إقليم شينج يانج بشمال غرب الصين قبل عقدين والذى يتغذى طبيعيا على الحشرات ضمن نظامه الغذائى، لمكافحة اجتياح الجراد، حيث أثبتت هذه الطيور فعاليتها في القضاء على الجراد.

وأفاد لو ليزي، الباحث في معهد تشجيانج الإقليمي للتكنولوجيا الزراعية، أنه استخدام البط لمكافحة الجراد يعد أقل تكلفة ماديا وضررا على البيئة من استخدام المبيدات الحشرية و قال: "البط ملائم أكثر لهذه المهمة من الدواجن الأخرى، مثل الدجاج. البط يحب البقاء في جماعات، لذا فإدارته أسهل من الدجاج". مشيرا إى أن البطة تستطيع أيضا تناول أكثر من 200 جرادة يوميا، مقارنة بسبعين جرادة فقط تتناولها الدجاجة.

وكانت باكستان قد تعرضت أيضا لغزو من قبل أسراب الجراد في العام الماضي، حيث تسبب في إفساد  محصول القطن في البلاد، في حين أنه يهدد الآن محصول القمح .

وفى ذات السياق كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن انتهائها من عمليات مكافحة الجراد في الموسم الشتوي بالساحل الجنوبي الغربي للمملكة، وتطهير مناطق التكاثر الشتوي في كلٍّ من مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان خلال فبراير الحالي، التي أصبحت خالية من مجاميع الحشرات الكاملة والحوريات.

وأوضحت الوزارة أنها أنجزت بنجاحٍ أعمالَها الميدانية ضد تكاثر الجراد الصحراوي في الموسمين الشتوي والربيعي، حيث كافحت خلال المدة 1 - 15 فبراير 17000 هكتار، مشيرة إلى أن جهودها تركزت في الحد من تشكل الأسراب والمجموعات داخل المملكة، وذلك لتقليل مستوى الخطر القائم من الآفة في جميع الدول المجاورة والمعنية بالتكاثر، ولعدم السماح بتشكل الأسراب والمجموعات محلياً.

 


جيش من البط

الصين

باسكتان

الجراد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

جنايات دمنهور تقضى بإعدام الجزار مرتكب واقعة ذبح أسرة كاملة فى كفر الدوار

جنايات دمنهور تقضى بإعدام الجزار مرتكب واقعة ذبح أسرة كاملة فى كفر الدوار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة