توقيع الكشف الطبى على 1862مواطن وإجراء 359 عملية عيون بمحافظتى المنيا والغربية

المحافظات ــ ماهر أبو نور – محمد طارق

نفذت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية بقرية منشأة الدهب القبلية التابعة لمركز المنيا ، يومى 24 و 25 فبراير الجارى ، والتى تنظمها وزارة الصحة من أجل توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين فى القرى والمناطق النائية والمحرومة من الخدمات العلاجية المجانية.

من جانبه،قال الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة بالمنيا ، إن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1862 حالة مترددة منها عدد 303 حالة جراحة ، و 423 أطفال، و 211 حالة جلدية ، و 319 حالة باطنة ، و 104 قلب ، و 206 انف وأذن ، و 77 أسنان، و 95 نساء و 52 حالة تنظيم أسرة ، و 72 حالة بعيادة المسالك وخلع أسنان لعدد 10 حالات بعيادة الأسنان ، إلى جانب إجراء تحاليل طبية مختلفة لعدد(168) عينة دم وبول وإجراء27 حالة موجات صوتية و أشعة سينية وعدد 14 رسم قلب ، و فحص عشوائى للضغط والسكر لعدد (169) حالة، وتم تحويل عدد 43 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى للمواطنين .

أوضح وكيل المديرية، أنه تم استخدام عدد 11 عيادة متنقلة بالإضافة إلى عيادات السجلات وتنظيم الأسرة ، وتم استخدام غرف الوحدة لعيادات الأسنان والأطفال والقلب والثقافة والأشعة ومعامل الطفيليات والتذاكر .

وأوضح أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية من خلال الكشف المجانى فى جميع التخصصات والاستعانة بعيادات متنقلة ، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى .

ومن جانب أخر وضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة ، قامت جمعية الأورمان خلال شهر فبراير، بإجراء 359 عملية جراحية لأهالى محافظة الغربية، من خلال توقيع الكشف الطبى على الأهالى فى قراهم وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية ، كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أى اعباء تثقل كاهله.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تقوم بتوقيع الكشف الطبى وإجراء عمليات العيون فى جميع مراكز المحافظة (طنطا - المحلة الكبرى - سمنود - السنطة - زفتى - قطور - كفرالزيات - مركز بسيون)، وتستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون فى القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة فى علاج أمرض العيون فى مصر والتى تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية .

ومن جانبه قال أحمد حسن مسؤل ادارة العيون لجمعية الأورمان، أن الجمعية نجحت وحتى الأن بمحافظة الغربية فى إجراء 12929عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 9521 نظارة طبية لغير القادرين .

كما أطلقت الجمعية مبادرة انسانية جديدة تحت عنوان "بزكاتك .. أكفل أسرة بمشروع صغير" وذلك فى إطار تخطيطها لان تتماشى أنشطتها الخيرية خلال عام 2020 مع شعار "الانتقال بالعمل الأهلى من الخيرية الى الاستدامة" حيث تستهدف التأكيد على الانتقال بشكل الدعم المقدم إلى الآسر الأكثر احتياج من المساعدات الموسمية والاعانات المرحلية إلى توفير دخل شهرى ثابت للأسرة بأمدادها بمشروع تنموى صغير ومتناهى الصغر .



إجراء عمليات العيون لغير القادرين بالغربية



إجراء عمليات العيون لغير القادرين بالغربية



إجراء عمليات العيون لغير القادرين بالغربية



قوافل طبية بالمنيا