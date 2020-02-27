اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2020 05:57 م
خالد صلاح
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الليرة التركية الأضعف فى 9 أشهر بفعل مخاوف سوريا وكورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 04:25 م
الليرة التركية الأضعف فى 9 أشهر بفعل مخاوف سوريا وكورونا الليرة التركية
رويترز

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بلغت الليرة التركية أضعف مستوياتها خلال التعاملات في أكثر من تسعة أشهر اليوم الخميس بسبب مخاوف المستثمرين حيال تفشي فيروس كورونا والقلق الناجم عن الانخراط العسكري التركي في سوريا المجاورة.

وزادت المخاوف المرتبطة بسوريا في ظل استمرار المواجهات في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا بين القوات الحكومية السورية ومقاتلين من المعارضة تدعمهم تركيا.

وأرسلت تركيا الآلاف من الجنود والمعدات العسكرية الثقيلة إلى إدلب في توغل غير مسبوق لدعم مقاتلي المعارضة في مواجهة هجوم القوات السورية النظامية.

وعالميا، واصلت أسهم الأسواق الناشئة خسائرها بسبب المخاوف حيال قفزة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، وللمرة الأولى، تجاوز عدد الحالات الجديدة خارج الصين، مصدر التفشي، تلك التي رُصدت داخل البلاد.

وسجلت الليرة، التي تراجعت لثمانية أيام متتالية، 6.1690 للدولار مقارنة مع سعر إغلاق أمس الأربعاء البالغ 6.1560.

وفي وقت سابق، هبطت العملة نحو 0.25% إلى 6.1720، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ العاشر من مايو .

فقدت العملة التركية أكثر من 3.5% من قيمتها هذا العام، بعد خسارة 36 % في العامين الماضيين أوقدت شرارتها أزمة عملة في 2018.

وفي "انهيار خاطف" خلال التعاملات الآسيوية يوم 26 أغسطس العام الماضي، بلغت الليرة لفترة وجيزة 6.47 عندما كانت السيولة شديدة الانخفاض.

ونزل مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا 1.7%، بينما تراجع مؤشر القطاع المصرفي 1.87%.


الليرة التركية

فيروس كورونا

سوريا

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