الصين تساعد 250 ألف من مواطنيها السائحين بدول خارجية العودة إلى وطنهم

وكالات

قال ليو كه تشى مسؤول بوزارة الثقافة والسياحة الصينية، إنه منذ تفشى فيروس كورونا الجديد، ساعدت الصين 250 ألف صينى من المجموعات السياحية خارج البلاد فى العودة إلى الوطن.

وذكر ليو في مؤتمر صحفى فى بكين، أنه بعد تعليق خدمات السفر لوكالات السفر ومنصات السفر عبر الإنترنت في 24 يناير، بدأت الوزارة والإدارات الدبلوماسية وإدارات الطيران المدنى في مساعدة الصينيين في المجموعات السياحية ممن تقطعت بهم السبل في الخارج على العودة تدريجيا من خلال استئجار رحلات الطيران أو تغيير تذاكر الطيران.

وقال ليو ، إن أعمال إعادة السائحين الصينيين من الخارج قد تم تنفيذها بطريقة منظمة بجهود مشتركة للإدارات المعنية للشؤون الخارجية والطيران المدنى والجمارك .

وأضاف ليو أنه بنهاية يوم الثلاثاء، انخفض عدد السياح في المجموعات السياحية الصينية المتجهة إلى الخارج إلى أقل من 90