الصين تساعد 250 ألف من مواطنيها السائحين بدول خارجية العودة إلى وطنهم

قال ليو كه تشى مسؤول بوزارة الثقافة والسياحة الصينية، إنه منذ تفشى فيروس كورونا الجديد، ساعدت الصين 250 ألف صينى من المجموعات السياحية خارج البلاد فى العودة إلى الوطن.
وذكر ليو في مؤتمر صحفى فى بكين، أنه بعد تعليق خدمات السفر لوكالات السفر ومنصات السفر عبر الإنترنت في 24 يناير، بدأت الوزارة والإدارات الدبلوماسية وإدارات الطيران المدنى في مساعدة الصينيين في المجموعات السياحية ممن تقطعت بهم السبل في الخارج على العودة تدريجيا من خلال استئجار رحلات الطيران أو تغيير تذاكر الطيران.
وقال ليو ، إن أعمال إعادة السائحين الصينيين من الخارج قد تم تنفيذها بطريقة منظمة بجهود مشتركة للإدارات المعنية للشؤون الخارجية والطيران المدنى والجمارك .
وأضاف ليو أنه بنهاية يوم الثلاثاء، انخفض عدد السياح في المجموعات السياحية الصينية المتجهة إلى الخارج إلى أقل من 90
فيما حثت نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني سون تشون لان، على بذل الجهود لتعزيز علاج المرضى في مناطق أخرى غير ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، في مقاطعة هوبى بوسط الصين، وأطلعت سون، والتي تقود أيضاً فريقاً من الحكومة المركزية لتوجيه أعمال السيطرة على الفيروس في مقاطعة هوبي، على عملية علاج المرضى في مدنٍ شملت شياوقان وهوانغقانغ وجينغتشو، من خلال مؤتمر عبر الفيديو.
وقالت سون،إن علاج المرضى أصبح مهمة ملحة في الوقت الحاضر على الرغم من المسار الإيجابي للسيطرة على المرض في هوبى،
وأكدت سون على أن الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه على مستوى المجتمعات المحلية في المناطق الحضرية والريفية وعلاج المرضى، يظلان مجالين رئيسيين، داعيةً إلى بذل الجهود لزيادة الدعم المقدم للمناطق التي تعاني عدم كفاية الموارد الطبية.
وشددت سون على أنه يتعين تطبيق النسخة الأحدث من خطة تشخيص المرضى وعلاجهم، لتوحيد طرق العلاج بما يزيد نسبة الشفاء ويقلل نسبة الوفيات، وشددت سون أيضا على التنسيق بين السيطرة على الفيروس ودعم الإنتاج الزراعي في فصل الربيع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة