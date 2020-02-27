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الصحة: ملف الأسرة فى التأمين الصحى بوابة المنتفع للحصول على الخدمة

الخميس، 27 فبراير 2020 08:00 ص
الصحة: ملف الأسرة فى التأمين الصحى بوابة المنتفع للحصول على الخدمة التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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قالت منظومة التأمين الصحى الشامل، إن ملف الأسرة هو بوابة المنتفع للحصول على الخدمة الطبية من خلال الكشف الدورى وإجراء الفحوص المعملية والإشاعات إذا لزم الأمر عن طريق طبيب الأسرة الذى يتواجد فى الوحدة الصحية أو المركز الطبى الذى يقدم خدمة المنظومة.

وكانت كشفت هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أنه يجرى الآن تحصيل الاشتراكات من جميع المسجلين بالمنظومة فى محافظة بورسعيد، والذين يتجاوز عددهم 549 ألف مواطن، مؤكدة أنه يجرى سداد الاشتراكات عن الفرد، وعن أسرته فى النظام الجديد خاصة الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 العاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

وقالت هيئة التأمين الصحى الشامل، إن الأسرة المكونة من زوج وزوجة "لا تعمل" وطفلين سيقوم الأب بسداد 1% من مرتبه عن نفسه وعن الطفلين و3% من إجمالى دخل الأب، ليصبح الإجمالى (1% للطفل الأول + 1% للطفل الثانى + 3% للزوجة +1% للأب)، فإذا كان دخل الأب 5 آلاف جنيه فإنه سيدفع (50 جنيهًا للطفل الأول و50 جنيهًا للطفل الثانى و50 جنيهًا عن نفسه و150 جنيهًا عن زوجته التى لا تعمل) فيكون الإجمالى 300 جنيه.

وأضافت هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة: إذا كان موظفًا أعزب سيقوم بسداد 1% من إجمالى دخله الشهرى بمعنى أنه سيتم خصم 50 جنيهًا من راتبه شهرياً ليكون مقابل حصول على الخدمة من التأمين الصحى الشامل شهرياً هو 50 جنيهًا فقط.

وأوضحت هيئة التأمين الصحى، أن أى موظف متزوج من سيدة غير عاملة سيقوم بسداد اشتراك قدرة 4% من إجمالى دخله الشهرى بمعنى أنه سيسدد عن نفسه 1% وعن الزوجة غير العاملة 3% فإذا كان راتب الزوج 5 آلاف جنيه فإنه سيسدد عن نفسه شهرياً 50 جنيهًا وعن الزوجة 150 جنيهًا، ليكون الإجمالى فى الشهر 200 جنيه.

وتابعت هيئة التأمين الصحى، إذا كانت الأسرة مكونة من زوج وزوجة والزوجة وكلاهما يعمل فإن الزوج يسدد 1% عن نفسه والزوجة 1% عن نفسها، فإذا كان دخل الزوج 5 آلاف جنيه فإنه يسدد 50 جنيهًا شهريًا، وإذا كان راتب الزوجة 3000 جنيه فإنها تسدد 30 جنيهًا شهريًا ليكون الإجمالى خصمًا من الراتبين 80 جنيهًا مقابل الحصول على العلاج والكشف وإجراء الجراحات المختلفة وكذلك التحاليل.


الصحة

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منظومة التأمين الصحي

التامين الصحى الشامل

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