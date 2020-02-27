اليوم السابع
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خالد صلاح
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الأسهم الأوروبية تتراجع مجددا بفعل مخاوف كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 11:53 ص
الأسهم الأوروبية تتراجع مجددا بفعل مخاوف كورونا الأسهم الأوروبية
رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية مجددا اليوم الخميس، وكانت الأسهم المرتبطة بقطاع السفر هي الأكثر تضررا، مع تفاقم المخاوف من جائحة قد تضر بالنمو العالمي جراء قفزة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين.

وأصدرت عدة شركات قيادية تحذيرات بشأن الأرباح. وهوى سهم ستاندرد تشارترد 3.4 % بعدما قال البنك الذي تتركز أعماله في آسيا إن تحقيق هدف رئيسي للأرباح سيسغرق وقتا أطول نظرا لتفاقم الظروف المعاكسة في سوقيه الرئيسيتين الصين وهونج كونج بسبب الفيروس.

وتراجع سهم انهاوزر-بوش إين بيف، أكبر مصنع للبيرة في العالم، 5.6 % بعدما توقعت الشركة نموا فاترا في 2020 لأسباب منها تفشي الفيروس.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.2%، ليصبح بصدد أسوأ أسبوع له منذ يناير 2016 عندما اضطربت الأسواق العالمية بفعل تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع شديد في أسعار النفط.

ونزل مؤشر شركات السفر والترفيه 3.3% ليتكبد خسائر لسادس جلسة على التوالي بفعل تراجع أسهم شركات الطيران والفنادق على خلفية المخاوف من انخفاض الطلب.

وتأثرت المعنويات بفعل بيانات أرياح ضعيفة.

وهوى سهم دبليو.بي.بي للإعلانات 13.6% بعدما قالت إنها تستهدف نموا ذاتيا وهامش ربح مستقرين في 2020، ونزل سهم منافستها بابليكس 3.3%ٌ.


الأسهم الأوروبية

كورونا

فيروس كورونا

الصين

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