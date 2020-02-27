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اعرف تفاصيل حملة وزارة النقل لتوعية ركاب السكة الحديد بالسلوكيات المحظورة

الخميس، 27 فبراير 2020 02:30 ص
اعرف تفاصيل حملة وزارة النقل لتوعية ركاب السكة الحديد بالسلوكيات المحظورة السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت وزارة النقل إطلاق حملة موسعة لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية خلال استخدام مرفق السكك الحديدية، وحذرت من بعض الأفعال التى تعرض حياة الركاب وحركة مسير القطارات للخطر.

وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه الحملة وأهدافها:

1ـ الهدف من حملة وزارة النقل توعية المواطنين للمحافظة على أرواحهم وعلى مرفق السكة الحديد.

2ـ الحملة تدعو المواطنين للالتزام بتعليمات السلامة والأمان خلال استقلال القطارات.

3ـ الحملة تحذر من أخطار اقتحام المزلقانات وهى مغلقة أو إقامة معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد.

4ـ الهدف من الحملة التحذير من شدد فرامل الهواء أثناء سير القطار.

5ـ تحذر من إلقاء القمامة على القضبان لما تساهم به فى اشتعال الحرائق وتعريض مسير القطارات وحياة الركاب للخطر.

6ـ تحذر من ركوب القطارات فى الأماكن غير المخصصة لذلك مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات.

7ـ تحذر من أخطار قذف الأطفال للقطارات بالحجارة لما يؤديه ذلك إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين.

كانت وزارة النقل أعلنت إطلاق حملة موسعة تحت عنوان "سلامتك تهمنا" لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية خلال استخدام المواطنين مرفق السكك الحديدية.

وأكدت وزارة النقل، أن مرفق السكك الحديدية ملكية عامة للشعب يجب أن يحافظ الجميع عليها (هيئة السكك الحديدية من خلال خطط الصيانة والتطوير والتحديث لكافة عناصر المنظومة، والراكب من خلال المحافظة على المرفق خلال استخدامه مثل الحفاظ على  نظافة المرفق وعلى كراسى وزجاج  القطارات وعدم التدخين بالقطارات، ومن خلال  الحرص على دفع قيمة التذكرة عند ركوب القطار للحصول على عوائد مالية تساهم فى تحسين الخدمة المقدمة للركاب).


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