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استرداد 21 ألف متر من أملاك الدولة بشرق شبرا الخيمة

الخميس، 27 فبراير 2020 06:25 م
استرداد 21 ألف متر من أملاك الدولة بشرق شبرا الخيمة استرداد أملاك الدولة بشرق شبرا الخيمة
القليوبية - إبراهيم سالم

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شارك الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، بناء على تكليف من محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، فى الحفاظ واسترداد أملاك ومقدرات الدولة، في استرداد 15 ألف متر من أملاك الدوله لصالح شركة الدلتا للحديد والصلب وذلك بعد9 سنوات من التعدى علي أرضها وتسليمها إلى الشركة بعد إزاله الاشغالات والتعديات عليها.

وكانت الحملة بحضور قوات الأمن بقيادة اللواء سيد يوسف مساعد مدير الأمن للقطاع الجنوبى، واللواء خالد الديب مساعد مدير الأمن، والعقيد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، والمقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان وقوات الأمن، مع الأجهزة المعاونه من حى شرق.

 كما تم خلال الحملة تسليم 6000 متر بأرض هيئة الأوقاف المصرية أمام قسم ثان شبرا الخيمة، والمستغله كسوق لبيع وتخزين السيراميك والأدوات الصحية، وذلك عقب إزالة التعديات على الأرض بـ 15 حالة وتسليمها لجهة الولاية، حيث تأتى تلك الحملات فى إطار استرداد حق الدوله لمقدراتها ضمن الموجات المتلاحقة لاسترداد كل شبر من أراضيها.

 ومن ناحيتها أكدت المحافظة، أنها بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب، وعودة جميع أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها، بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة موجها الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون، وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها لإجراءات التقنين والتصالح، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات، إلى جانب تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، والذي تم منحهم الوقت الكافي للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم.

 وتمكنت الحملة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة ولجنة استرداد الأراضي وقوات التأمين وإنفاذ القانون من إزالة كاملة لكافة التعديات على الأرض، والتي تمثلت في أسوار وغرف طوبية ومنشآت ، وتم استعادة الأرض بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

استرداد أملاك الدولة بشرق شبرا الخيمة (2)

استرداد أملاك الدولة بشرق شبرا الخيمة (3)
 
 
استرداد أملاك الدولة بشرق شبرا الخيمة (4)
 
استرداد أملاك الدولة بشرق شبرا الخيمة (5)
 
استرداد أملاك الدولة بشرق شبرا الخيمة (6)
 
 
استرداد أملاك الدولة بشرق شبرا الخيمة (8)
 
 
استرداد أملاك الدولة بشرق شبرا الخيمة (9)
 
 
استرداد أملاك الدولة بشرق شبرا الخيمة (10)

 


اخبار القليوبية

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