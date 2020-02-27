أمين التحالف الإسلامى يستقبل كبير المستشارين العسكريين البريطانيين لشؤون الشرق الأوسط

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استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، ، اليوم ، كبير مستشارى الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة الفريق الركن سير جون لورمير، والوفد المرافق له، وذلك بمقرّ التحالف فى مدينة الرياض، حسبما جاء فى وكالة الأنباء السعودية "وأس".

وخلال الاستقبال اطلع كبير مستشارى الدفاع البريطانى على أهداف التحالف ومبادراته بالإضافة إلى الإنجازات التى حققها فى مجال محاربة الإرهاب من خلال المجالات الفكرية والإعلامية ومجال محاربة تمويل الإرهاب بالإضافة إلى المجال العسكرى.

وأكد اللواء المغيدى على أهمية التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين فى محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

من جانبه، أشاد الفريق سير جون لورمير بالجهود التى يبذلها مركز التحالف الإسلامى والدور الذى يضطلع به فى مجال محاربة الإرهاب.

الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها فى الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.