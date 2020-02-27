اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 09:04 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أمراض يسببها فيروس الأدينو.. أبرزها نزلات البرد

الخميس، 27 فبراير 2020 09:00 م
أمراض يسببها فيروس الأدينو.. أبرزها نزلات البرد الفيروس الغدى - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدينو فيروس أو الفيروسات الغدية هي فيروسات شائعة للغاية تصيب البشر في أي وقت من السنة، يمكن أن تسبب الفيروسات عددًا من الأمراض المختلفة، وعادة ما تكون الأعراض خفيفة بينما تصبح الأعراض الخطيرة نادرة، في هذا التقرير نتعرف على أعراض أدينو فيروس والأمراض التى يسببها، وفقاً لموقع "Medicine net".

يمكن أن تنتشر عدوى الفيروسات الغدية عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب، أو عن طريق استنشاق قطرات الهواء المصابة، أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة، أو عن طريق ملامسة براز الشخص المصاب ويمكن أن تعيش الفيروسات الغدية لفترة طويلة عند درجة حرارة الغرفة وعلى الأسطح خارج الإنسان.

sick-child-flu

ما هو الفيروس الغدي؟
 

الفيروسات الغدية هي فيروسات شائعة تسبب مجموعة متنوعة من الأمراض لدى البشر، والأكثر شيوعًا ، أنها تسبب التهابات الجهاز التنفسي أو التهاب الملتحمة.

فيروسات الأدينو شديدة التحمل ويمكنها البقاء لفترات طويلة خارج الإنسان أو الحيوان المضيف، يمكن أن تصيب الفيروسات الغدية أعضاء مختلفة داخل الجسم، لكن معظم أنواع العدوى لا تنتج علامات أو أعراض.

أمراض يسببها فيروس الأدينو
 

هناك 52 نوعًا من فيروسات الأدينو التي يمكن أن تميزها اختبارات الدم المتخصصة، ولا تسبب معظم الإصابات بالفيروسات الغدانية أعراضًا أو علامات، كما أن العديد من الإصابات التي تحدث الأعراض لا تسبب سوى مرضًا خفيفًا.

 الالتهابات الخطيرة وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض نادرة  قد يكون المرضى الذين يعانون من نقص المناعة في خطر أكبر.

بعض الأمراض التي يمكن أن يسببها الفيروس الغدي تشمل ما يلي:

-نزلات البرد والتهاب الحلق

-التهاب الملتحمة

-التهاب الشعب الهوائية والتهاب القصيبات

-الالتهاب الرئوي

-إسهال

-التهابات المثانة والتهابات المسالك البولية

-أمراض الجهاز الهضمي

-الأمراض العصبية، بما في ذلك التهاب الدماغ أو التهاب السحايا (نادر)

-السعال هو أحد الأعراض الشائعة لعدوى الفيروس الغدي.

Humaner-Adenovirus

أعراض الفيروس الغدي
 

-سعال، ويمكن تصنيف السعال على أنه حاد (أقل من ثلاثة أسابيع) أو مزمن (أكبر من ثلاثة أسابيع).

للسعال المزمن العديد من الأسباب المحتملة، بما في ذلك الأمراض والأمراض المعدية وغير المعدية.

طرق انتشار الفيروس الغدي
 

هناك العديد من الطرق التي تنتشر بها عدوى الفيروس الغدي من شخص لآخر.

يعد الاتصال الوثيق بشخص مصاب، مثل اللمس ، من الطرق الشائعة لانتشار العدوى. يمكن أن ينتشر أيضًا بواسطة قطرات في الهواء عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس.

نظرًا لأن الفيروس يمكن أن يعيش خارج الجسم ، فيمكنك أيضًا الحصول على عدوى فيروس غدي عن طريق لمس سطح ملوث بالفيروس.

قد تنتقل بعض أنواع فيروسات الغد عبر البراز الخاص بشخص مصاب (طريق البراز الفموي) ، والتعرض الملوث بالمياه ، مثل حمامات السباحة ، إلى بعض الأنواع.

قد يلقي الأشخاص المصابون بفيروس غدي الفيروس حتى بعد اختفاء الأعراض والعلامات.


اعراض الفيروس الغدى

الفيروس الغدى

ادينو فيروس

اعراض ادينو فيروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فوائد الاوميجا 3 .. يقي من الأمراض والفيروسات ويحسن حالة البشرة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:00 ص

ازاى تحمى نفسك من الإصابة بالعدوى والأمراض الفيروسية

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 02:00 م

من صغره حافظى عليه..5 نصائح عشان تحمى طفلك من الأمراض والفيروسات

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:30 م

عشان ميجيلكش برد فى المطر.. شمسية فى إيدك والبس جاكيت.. لو غرقت من الميه خدلك شاور دافى.. كتر مشروبات دافية.. واشرب ميه كتير.. واحذر المشى تحت الأمطار يجعلك عرضة للأمراض الفيروسية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خالد الجندى تعليقاً على وقف تأشيرات العمرة: الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان

خالد الجندى تعليقاً على وقف تأشيرات العمرة: الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان

محمد صلاح يتفوق تهديفيا على رونالدو فى دوريات "بيج 5"

محمد صلاح يتفوق تهديفيا على رونالدو فى دوريات "بيج 5"

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة