أمراض يسببها فيروس الأدينو.. أبرزها نزلات البرد

كتبت فاطمة خليل

أدينو فيروس أو الفيروسات الغدية هي فيروسات شائعة للغاية تصيب البشر في أي وقت من السنة، يمكن أن تسبب الفيروسات عددًا من الأمراض المختلفة، وعادة ما تكون الأعراض خفيفة بينما تصبح الأعراض الخطيرة نادرة، في هذا التقرير نتعرف على أعراض أدينو فيروس والأمراض التى يسببها، وفقاً لموقع "Medicine net".

يمكن أن تنتشر عدوى الفيروسات الغدية عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب، أو عن طريق استنشاق قطرات الهواء المصابة، أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة، أو عن طريق ملامسة براز الشخص المصاب ويمكن أن تعيش الفيروسات الغدية لفترة طويلة عند درجة حرارة الغرفة وعلى الأسطح خارج الإنسان.

ما هو الفيروس الغدي؟



الفيروسات الغدية هي فيروسات شائعة تسبب مجموعة متنوعة من الأمراض لدى البشر، والأكثر شيوعًا ، أنها تسبب التهابات الجهاز التنفسي أو التهاب الملتحمة.

فيروسات الأدينو شديدة التحمل ويمكنها البقاء لفترات طويلة خارج الإنسان أو الحيوان المضيف، يمكن أن تصيب الفيروسات الغدية أعضاء مختلفة داخل الجسم، لكن معظم أنواع العدوى لا تنتج علامات أو أعراض.

أمراض يسببها فيروس الأدينو



هناك 52 نوعًا من فيروسات الأدينو التي يمكن أن تميزها اختبارات الدم المتخصصة، ولا تسبب معظم الإصابات بالفيروسات الغدانية أعراضًا أو علامات، كما أن العديد من الإصابات التي تحدث الأعراض لا تسبب سوى مرضًا خفيفًا.

الالتهابات الخطيرة وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض نادرة قد يكون المرضى الذين يعانون من نقص المناعة في خطر أكبر.

بعض الأمراض التي يمكن أن يسببها الفيروس الغدي تشمل ما يلي:

-نزلات البرد والتهاب الحلق

-التهاب الملتحمة

-التهاب الشعب الهوائية والتهاب القصيبات

-الالتهاب الرئوي

-إسهال

-التهابات المثانة والتهابات المسالك البولية

-أمراض الجهاز الهضمي

-الأمراض العصبية، بما في ذلك التهاب الدماغ أو التهاب السحايا (نادر)

-السعال هو أحد الأعراض الشائعة لعدوى الفيروس الغدي.

أعراض الفيروس الغدي



-سعال، ويمكن تصنيف السعال على أنه حاد (أقل من ثلاثة أسابيع) أو مزمن (أكبر من ثلاثة أسابيع).

للسعال المزمن العديد من الأسباب المحتملة، بما في ذلك الأمراض والأمراض المعدية وغير المعدية.

طرق انتشار الفيروس الغدي



هناك العديد من الطرق التي تنتشر بها عدوى الفيروس الغدي من شخص لآخر.

يعد الاتصال الوثيق بشخص مصاب، مثل اللمس ، من الطرق الشائعة لانتشار العدوى. يمكن أن ينتشر أيضًا بواسطة قطرات في الهواء عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس.

نظرًا لأن الفيروس يمكن أن يعيش خارج الجسم ، فيمكنك أيضًا الحصول على عدوى فيروس غدي عن طريق لمس سطح ملوث بالفيروس.

قد تنتقل بعض أنواع فيروسات الغد عبر البراز الخاص بشخص مصاب (طريق البراز الفموي) ، والتعرض الملوث بالمياه ، مثل حمامات السباحة ، إلى بعض الأنواع.

قد يلقي الأشخاص المصابون بفيروس غدي الفيروس حتى بعد اختفاء الأعراض والعلامات.