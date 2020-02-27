وأفادت الوزارة بأن "من تعاملوا عن قرب مع المرضى سيتم وضعهم في الحجر الصحي بالمنزل، وسيجرى التواصل معهم بصفة يومية لمعرفة حالتهم، وبمجرد أن تظهر أعراض المرض على أى شخص تعامل معه، سيتم أيضا عزله في المستشفى".

وأضافت أن المريض، الذي يقيم بالولاية، دخل المستشفى يعانى أعراض التهاب رئوي حاد، وهو في حالة خطرة ومعزول في وحدة الرعاية المركزة".

وتابعت :"جاري علاج زوجة المريض التي تعاني أعراض مرض فيروسى، وحالتها مستقرة حاليا، ولم يتم التأكد بعد فيما إذا كانت هي أيضا مصابة بالفيروس".



وبينت الوزارة أن المدارس ورياض الأطفال في منطقة هاينسبرغ بالولاية، ستظل مغلقة.