اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2020 07:32 م
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أدوات منزلية تحمل فيروس كورونا.. منها المناشف ومقابض الأبواب

الخميس، 27 فبراير 2020 07:00 م
أدوات منزلية تحمل فيروس كورونا.. منها المناشف ومقابض الأبواب فيروس كروونا
كتبت إيناس البنا

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حذر خبير صحة بارز من الأدوات المنزلية التي تعد بيئة مثالية لإيواء فيروس كورونا القاتل إذا لمسته أو استخدمه شخص مصاب، فقد ينتقل إليك سريعًا.

وأوضحت "لوري جاريت" الحائزة على جائزة بوليتزر، وهو زميل أقدم سابق في مجال الصحة العالمية في مجلس العلاقات الخارجية، خطوات تمكن الجمهور من منع نفسه من الاستيلاء على "كوفيد 19" فيروس كورونا الجديد.

وكتبت وفقًا لتقرير موقع "dailystar": خلال وباء السارس سافرت في جميع أنحاء الصين وهونج كونج، وأجرت مقابلات مع أشخاص مصابين بالفيروس، وأطباء وممرضين يعالجون المرض، والمسئولون الحكوميون، والشرطة والجميع، ولم أكن أشعر بالقلق أبدًا من إصابتي بالعدوى، على الرغم من وجودي في الغرفة مع أفراد مرضى، وذلك لأنني عرفت ما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها.

وتوضح خبيرة الصحة أن ارتداء الملابس الواقية، مثل أقنعة الوجه أثناء التنقل خارج المنزل، قد لا يكون كافيًا لمنعك من إصابة فيروس كورونا، خاصة أن الفيروس يمكن أيضًا أن يلامس أشياء داخل منزلك.

المناشف منازل الفيروسات المفضلة
 

  •  واحدة من أسوأ الكائنات اليومية التي يمكن أن تكون مضيف فيروسات مثالي هي المناشف، وحذرت قائلة "داخل منزلك، قم بإزالة جميع المناشف من الحمامات والمطبخ الخاص بك على الفور، واستبدلها بمنشفات نظيفة بها أسماء كل فرد من أفراد الأسرة".
  • اطلب من الجميع في منزلك استخدام مناشفهم وعدم لمس أحد أفراد العائلة أبدًا.
  • اغسل جميع المناشف مرتين في الأسبوع، حيث توفر المناشف المبللة منازل رائعة للفيروسات، مثل نزلات البرد الشائعة والأنفلونزا والفيروسات التاجية.

مقابض الأبواب
 

  • شيء آخر يلمسه الناس بشكل متكرر يجب أن تكون حذراً بشكل استثنائي من مقابض الأبواب، فإذا مرض شخص ما في المنزل، فيجب غسله بشكل متكرر.
  • كن حذرًا مع مقابض الأبواب، فإذا كان من الممكن فتح وإغلاق الأبواب باستخدام المرفقين أو الكتفين ، فقم بذلك.
  • ارتدى القفازات لقلب مقبض الباب - أو اغسل يديك بعد لمسها. إذا مرض أي شخص في منزلك، اغسل مقابض الأبواب بانتظام.
  • بالمثل، كن حذرًا مع درابزينات الدرج وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة ولعب الأطفال وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

 

أصاب فيروس كورونا عشرات الآلاف في جميع أنحاء العالم ، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 3.000 بعد أن انتشر في البداية من مدينة ووهان الصينية حيث تم الإبلاغ عنها لأول مرة.

 


فيروس كورونا

المناشف

مقابض الأبواب

كيفية انتقال كورونا

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