فيديو.. صينية تبصق على مقابض أبواب جيرانها لنقل عدوى كورونا

وكالات الأنباء

التقطت كاميرات مراقبة داخل إحدى البنايات فى الصين، سيدة صينية مصابة بفيروس كورونا وهى تبصق عمدا على مقابض أبواب جيرانها بهدف نشر العدوى. ووفقا لموقع سبوتنيك، يأتى رد فعل السيدة عقب تطبيق الحجر الصحى على المبنى الذى تقيم فيه بمدينة ووهان.

ووجه نائب رئيس مجلس الدولة الصينى بوضع جميع المرضى فى مدينة ووهان ومن هم على اتصال بهم، فى المستشفيات ومعسكرات الحجر الصحى.

ويظهر في الفيديو السيدة وهى تتجول فى ممر المجمع السكنى وبوصولها لنهاية الممر، نظرت خلفها لتتأكد من عدم مشاهدة أى من الجيران لها، لتبدأ فى البصق على مقابض الأبواب.

وأشارت قناة الأخبار الصينية إلى أن المجمع السكنى الذى تقيم فيه السيدة، يخضع للحجر الصحى الصارم وأن بعض المرضى كانوا معزولين فى منازلهم.

وكانت السلطات الصينية أعلنت، فى وقت سابق ارتفاع عدد وفيات فيروس" كورونا" الجديد فى جميع أنحاء البلاد إلى 908 أشخاص، والمصابين إلى أكثر من 40 ألفا، مشيرة إلى أنه تم شفاء 3281 مصابا بالفيروس وغادروا المستشفيات.

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشى الالتهاب الرئوى الناجم عن "فيروس كورونا الجديد" فى مدينة ووهان، الواقعة فى الجزء الأوسط من البلاد.