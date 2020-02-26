نائبة رئيس مجلس الدولة الصينى: بذل كافة الجهود لعلاج العمال الطبيين المصابين بكورونا

وكالات

دعت نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني سون تشون لان، إلى بذل كافة الجهود لعلاج العمال الطبيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، تقود سون، وهي أيضا عضو بالمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصيني، فريقا من الحكومة المركزية لتوجيه عمل السيطرة على الفيروس في مقاطعة هوبي.

وبالنيابة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ومجلس الدولة، نقلت سون تحياتها للأفراد الطبيين المصابين بمستشفى تونججي ومستشفى الاتحاد ومستشفى تشونجنان عبر الفيديو.

وأحيطت علما بشأن ظروفهم الصحية وشجعتهم على الاعتناء بأنفسهم، مشيرة إلى أن المستشفيات التي تستقبلهم ينبغي أن تستخدم الموارد الطبية على النحو الأمثل ووضع خطط العلاج بعناية.

وأوضحت سون أنه بالنسبة لمن تكون حالتهم خطرة، ينبغي وضع خطط علاجية شخصية.

ويتعين على السلطات ذات الصلة، وخاصة في هوبي ووهان، المساعدة على حل المشكلات التي يواجهها العمال الطبيون، مشددة على اتخاذ الإجراءات لتناوب العمال الطبيين وتعزيز حمايتهم وزيادة مستحقاتهم.

كان رئيس منظمة الصحة العالمية، وفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل"، رفض تأكيد أن أزمة الفيروس التاجي وصلت إلى مستويات وبائية، وذلك على الرغم من الارتفاع المفاجئ في الحالات.وذلك على الرغم من "القلق البالغ" لانتشار الحالات إلى إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية والبحرين والكويت وعدة دول أخرى.

واعترف الدكتور تيدروس أدهانوم رئيس منظمة الصحة العالمية، بأن عدد حالات الإصابة ارتفعت بفيروس COVID-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية بشكل "يثير قلقًا عميقًا" لكنه لم يصل إلى حد إعلان المرض بأنه وباء، والذي يعرف بأنه الانتشار العالمي غير المنضبط لمرض جديد.

وقال: "إن الزيادة المفاجئة في الحالات الجديدة أمر مثير للقلق بالتأكيد، وهناك الكثير من التكهنات حول ما إذا كان تفشي المرض قد أصبح الآن وباءً أم لا، ولكن في الوقت الحالي، لا نشهد انتشارًا عالميًا غير مسبوق لهذا الفيروس ولا نشهد مرضًا أو موتًا واسع النطاق."