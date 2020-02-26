محافظ الغربية: المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية في تقنين أراضي الدولة

الغربية – عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية في تقنين أراضي الدولة ، مؤكداً ضرورة الإزالة الفورية للمتقاعسين والغير جادين في تقنين أوضاعهم وعمل بيان لمديرية الأمن لتأمين الإزالة.

ووجه المحافظ بإزالة التعديات على حرم الطرق سواء كان طريق زراعي أو غيره ، مشيراً إلى ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات على الشوارع لرفع الإشغالات ، وكذا إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد.

وفى السياق ذاته؛ وجه محافظ الغربية رؤساء المدن بإقامة سوق موحد بكل مدينة والقضاء على الأسواق العشوائية وإستغلال الأماكن الموجودة تحت الكباري لإنشاء مواقف للسيارات بها ، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري لجميع مدن ومراكز المحافظة.

كما وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على إعتماد الحيز العمراني لعزبة الناموس التابعة للوحدة المحلية لمنشية التحرير بمركز ومدينة سمنود.

كما تم قبول عدد من التبرعات لحساب صندوق الخدمات بالمحافظة وقبول التبرع المقدم من أطباء مستشفى الرمد وعدد من الجمعيات الخيرية لعدد من الأجهزة الطبية لمستشفى رمد طنطا ومستشفى إبيار المركزي ، كما وافق المجلس أيضاً على تغيير إسم مدرسة ميت الليث هاشم الرسمية اللغات إلى مدرسة خليل الرسمية للغات.

وخلال المجلس التنفيذي؛ تم الموافقة على إطلاق إسم الشهيد محمد سيد أحمد شعبان البربري على المدرسة الثانوية للبنات ببسيون ، وإسم الشهيد عبد الفتاح عبد الرحيم الشيخ على المدرسة الإبتدائية المشتركة بقرية شبرابلولة مركز قطور ، كما تم الموافقة على إطلاق إسم الشهيد عمر شعبان رشاد على مدرسة سندبسط الإعدادية بنات مركز زفتي.

وأصدر محافظ الغربية تعليماته بعمل لوحة بالسيرة الذاتية للشهيد ومكان إستشهاده لوضعها على المكان الذى يطلق إسمه عليه وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن والقوات المسلحة تكريماً وتخليداً له على ما بذله لخدمة وطنه وتضحيته بروحة في سبيل توفير الأمن والأمان.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد اكد على ضرورة الإهتمام بإنارة الشوارع والطرق و الإهتمام بمنظومة النظافة مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع شركة للجمع المنزلي للقمامة بحي ثان طنطا للقضاء على مشكلة تراكم القمامة بالشوارع.

كما شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على الإهتمام بسرعة الرد على شكاوى المواطنين والرد عليها بكل دقة وجدية مؤكداً أن هذه الردود يتم فحصها من قبل مجلس الوزراء وضرورة عدم الإكتفاء بالرد بل لابد من متابعة حل هذه المشاكل حل جذري.

ووجه محافظ الغربية الشكر لمديرية الطب البيطري والتموين ومباحث التموين لما يقومون به من مجهودات في سبيل ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وتحقيق الجودة وطالبهم بمزيد من التنسيق فيما بينهم ورؤساء مراكز المدن والأحياء وتكثيف الحملات التموينية حفاظاً على صحة المواطنين.

وخلال إجتماع المجلس التنفيذي؛ أصدر محافظ الغربية تعليمات بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لمعاينة مبنى مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى وحصر التعديات التي تمت على المبنى وتسليمه لمديرية الثقافة.

كما كلف محافظ الغربية وكلاء الوزارة ورؤساء مجالس المدن والأحياء بالسماح لموظفي مكافحة الفساد والإنضباط الوظيفي بالإطلاع على دفاتر حضور وإنصراف الموظفين في مديريات الخدمات ومجالس المدن وذلك في سبيل تحقيق الإنضباط والسلوك الوظيفي ، مشيراً إلى أنه سوف يتم التنسيق مع الجامعة لعمل مركز صيانة للمعدات بمراكز المدن ومديريات الخدمات.