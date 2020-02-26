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محافظ البحيرة يحيل 81 موظفا للتحقيق لغيابهم وتقصيرهم فى العمل

الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:17 م
محافظ البحيرة يحيل 81 موظفا للتحقيق لغيابهم وتقصيرهم فى العمل اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الإنضباط الإدارى وضمان حسن سير العمل وإلتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية، مضيفا أنه تم إحالة 81 موظفا بمراكز إيتاى البارود والرحمانية والدلنجات للتحقيق لتقصيرهم وغيابهم عن العمل وفقا لما انتهت إليه تقارير لجان الرقابة والمتابعة .

وشدد محافظ البحيرة على استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية والخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين، مؤكداً عدم قبوله أى تقصير  .

يذكر أن محافظ البحيرة أحال 146 من العاملين بالمصالح الحكومية والوحدات الصحية للتحقيق لتقصيرهم وغيابهم عن العمل دون سند قانونى

وتضمن قرار محافظ البحيرة إحالة 128 من العاملين بالدلنجات للتحقيق لعدم الالتزام الإدارى وفقا لما انتهت إليه تقارير لجان الرقابة والمتابعة، حيث تم متابعة الإنضباط الإدارى وسير العمل بالمستشفى العام وبالوحدة الصحية بقرية درشاى.

كما قرر محافظ البحيرة، إحالة 66 طبيب وموظف وفنى وعامل بمستشفى أبو حمص للتحقيق لعدم الالتزام الإدارى، وفقا لما انتهت إليه تقارير لجان الرقابة والمتابعة .

وفى هذا الصدد قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكليف نائب لكل رئيس مدينة فى قطاع الكهرباء وآخر للنظافة، بالإضافة إلى مسئول متابعة الأزمات بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة بالقرى، مؤكدا أن مواطنى قرى المحافظة لهم كل الحق فى الحصول على كافة الخدمات والاهتمام فى شتى القطاعات المختلفة .

وأضاف أنه لن يتهاون مع أى تقصير فيما يخص أعمال صيانة أعمدة الكهرباء وتأمينها وإصلاح أى عطل، على الفور واستبدال الأعمدة التالفة أو المائلة مع رفع تقرير دورى بالأعمال التى تمت فى هذا الشأن  .

كما قرر محافظ البحيرة تكليف نائب آخر لرئيس كل مدينة تكون مهمته هى قطاع النظافة ومتابعة المنظومة بالمدينة والقرى التابعة لرفع كافة التراكمات أولا بأول والوصول إلى مدينة وقرية نظيفة .

مع إعفاء نواب رئيس المدينة لقطاعى الكهرباء والنظافة من أى أعباء أخرى سوى متابعة كل منهم للقطاع المنوط به والعمل على تنفيذ كافة التوجيهات الصادرة لهم فى هذا الشأن .

ووجه بالتنسيق مع مديرية الرى بنقل جميع المخلفات ونواتج التطهير التى تتم للترع والمصارف من جانب الطرق الموازية لها حرصا على النظافة وسلامة الطريق والمواطنين  .

ووجه محافظ البحيرة رؤساء المدن بالتواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم، وعقد اللقاء الدورى لخدمة المواطنين، وكذلك تفعيل منظومة الشكاوى والخط الساخن وحلها على الفور .

 


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