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محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق نزلة عبداللاه وكوبرى الواسطى العلوى.. صور

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:45 م
محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق نزلة عبداللاه وكوبرى الواسطى العلوى.. صور محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف الشوارع
أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

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أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولة تفقدية لمتابعة بعض مشروعات الرصف الجارى تنفيذها فى إطار خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، رافقه خلال الجولة العقيد إيهاب الألفى وكيل إدارة مرور أسيوط وصلاح عامر مدير إدارة المواقف وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

وتابع محافظ أسيوط أعمال الرصف الجارى، تنفيذها بطريق نزلة عبد اللاه بحى شرق أسيوط، والمواجه لمجمع مواقف مراكز الجنوب موجهًا المسئولين بالإشراف المباشر والتواجد الميدانى لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول، كما تفقد أعمال رصف ورفع كفاءة كوبرى الواسطى العلوى الجارى تنفيذها ضمن أعمال التطوير بالمدخل الجنوبى امتدادًا لمحور هضبة أسيوط الغربية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة ومتابعة المشروعات بصفة دورية للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الاعمال فى مواعيدها الزمنية المحددة.

 

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن مشروعات الرصف تأتى فى مقدمة المرافق التى تحرص محافظة أسيوط على تنفيذها وتوليها اهتمامًا كبيرًا وتعمل على تقديم، وإتاحة كافة أوجه الدعم لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية تيسيرًا للحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن الاهتمام يشمل كافة المناطق بالمحافظة، وأن أعمال الرصف تسير وفقًا للامكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة والخطة الموضوعة مسبقًا ، مؤكدًا أن هناك توجيهات بالإسراع فى إنهاء مشروعات الرصف وتكثيف أعمال صيانة الطرق واعتبارها ذات أولوية.

 

يذكر أنه تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال التطوير والتجميل الجارى تنفيذها بشوارع حى شرق ضمن خطة وضعتها المحافظة لتطوير وتجميل الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة أسيوط، بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية وإدارة التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم تشمل إعادة دهان الأسوار والبلدورات وأعمدة الإنارة وصيانة أحواض الزهور بالشوارع ودهان وتجديد مقاعد الانتظار معلناً دعمه الكامل للإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم للمواطن وذلك طبقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

وقال محافظ أسيوط، إن أعمال التطوير والتجميل تتم بأيدى طالبات وطلاب مدارس التعليم الفنى تنفيذًا لمبادرة ربط التعليم الفنى بسوق العمل وتفعيل المشاركة المجتمعية، والتى تم إطلاقها بجميع قرى ومراكز المحافظة لاستكمال أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة الأماكن التى تخدم قطاع عريض من المواطنين.

 

وخلال الجولة، أشاد المحافظ، بجهود القائمين على العمل من طلاب التعليم الفنى فى أعمال التجميل ودهان الأعمدة والبلدورات والأسوار بالشوارع والميادين وما يبذلونه من جهد فى أعمال التجميل، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بين جميع الأجهزة المعنية والتنسيق مع كافة الهيئات لتحقيق هذا التطوير فى أسرع وقت للنهوض بمختلف الخدمات من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة.

تفقد محافظ أسيوط لأعمال رصف الجاري تنفيذها بطريق نزلة عبداللاه وكوبرى الواسطى العلوي (1)
تفقد محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق نزلة عبداللاه وكوبرى الواسطى

 

تفقد محافظ أسيوط لأعمال رصف الجاري تنفيذها بطريق نزلة عبداللاه وكوبرى الواسطى العلوي (2)
تفقد محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق نزلة عبداللاه وكوبرى الواسطى

 

تفقد محافظ أسيوط لأعمال رصف الجاري تنفيذها بطريق نزلة عبداللاه وكوبرى الواسطى العلوي (3)
تفقد محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق نزلة عبداللاه وكوبرى الواسطى

 

تفقد محافظ أسيوط لأعمال رصف الجاري تنفيذها بطريق نزلة عبداللاه وكوبرى الواسطى العلوي (4)
تفقد محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق نزلة عبداللاه وكوبرى الواسطى

 

تفقد محافظ أسيوط لأعمال رصف الجاري تنفيذها بطريق نزلة عبداللاه وكوبرى الواسطى العلوي (5)
تفقد محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق نزلة عبداللاه وكوبرى الواسطى

 

تفقد محافظ أسيوط لأعمال رصف الجاري تنفيذها بطريق نزلة عبداللاه وكوبرى الواسطى العلوي (6)
تفقد محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق نزلة عبداللاه وكوبرى الواسطى

 

تفقد محافظ أسيوط لأعمال رصف الجاري تنفيذها بطريق نزلة عبداللاه وكوبرى الواسطى العلوي (7)
تفقد محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق نزلة عبداللاه وكوبرى الواسطى

 

تفقد محافظ أسيوط لأعمال رصف الجاري تنفيذها بطريق نزلة عبداللاه وكوبرى الواسطى العلوي (8)
تفقد محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق نزلة عبداللاه وكوبرى الواسطى

 

تفقد محافظ أسيوط لأعمال رصف الجاري تنفيذها بطريق نزلة عبداللاه وكوبرى الواسطى العلوي (9)
تفقد محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق نزلة عبداللاه وكوبرى الواسطى

 

تفقد محافظ أسيوط لأعمال رصف الجاري تنفيذها بطريق نزلة عبداللاه وكوبرى الواسطى العلوي (10)
تفقد محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق نزلة عبداللاه وكوبرى الواسطى

 


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