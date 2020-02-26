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"لياقتك فى حركتك".. ورشة عمل لشباب القليوبية للوقاية من أمراض العصر

الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:13 م
"لياقتك فى حركتك".. ورشة عمل لشباب القليوبية للوقاية من أمراض العصر ورشة عمل لشباب القليوبية للوقاية من أمراض العصر
القليوبية إبراهيم سالم

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نفذت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للخدمات المساعدة "الإدارة العامة للبحوث والمكتبة الرياضية" برئاسة مجدى رشدى، ورشة عمل عن أهمية الرياضة للوقاية من أمراض العصر تحت شعار "لياقتك فى حركتك" بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

 

واستقبل دكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، كل من الدكتور سمير كرم حسين مدير عام الإدارة العامة للبحوث والمكتبة الرياضية بوزارة الشباب ، والدكتورة نهلة محمد إسماعيل كبير باحثين بالادارة العامة للبحوث، فى حضور وليد فرماوى وكيل المديرية للرياضة،  ومحمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة ، مع مشاركة أكثر من 120 من أخصائي ومشرفى ومدربى الرياضة بمراكز الشباب والاندية على مستوى المحافظة.

   ورحب "الصبروط" خبلال كلمتة بالورشة بالحضور الكريم واختيار التوقيت المناسب لتنفيذ مثل هذة الورشة لأنها موضوع الساعة فى مجتمعنا المصرى بالاخص والعربى فى العموم ، ويعتبر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، من أوائل الرؤساء الذين اهتموا بصحة المواطن المصرى وحثه الدائم على ممارسة الشعب للرياضة بصورها المختلفة، فبعد تنفيذ مبادرة 100مليون صحة أصبحت نسبة السمنة 35٪ من إجمالى المصريين.

 

 وتحدث الدكتور سمير عن "السمنة، وأسباب السمنة ، أضرار السمنة،  كيفية الوصول للوزن المثالى،  وطرق انقاص الوزن"، و توضيح بعض النماذج فى التدريب الرياضى، ولتكون الوصول  للصحة الجيدة  ممارسة الرياضة مع للغذاء المتوازن.

 

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أن ورشة العمل برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وإشراف عام من محمد عزازى مدير إدارة الرياضة.

 

ورشة عمل لشباب القليوبية للوقاية من أمراض العصر (1)
ورشة عمل لشباب القليوبية للوقاية من أمراض العصر (1)

 

ورشة عمل لشباب القليوبية للوقاية من أمراض العصر (4)
ورشة عمل لشباب القليوبية للوقاية من أمراض العصر (4)

 

ورشة عمل لشباب القليوبية للوقاية من أمراض العصر (5)
ورشة عمل لشباب القليوبية للوقاية من أمراض العصر (

 

 


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