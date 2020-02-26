ضبط 7 تجار بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين بـ4 وقائع مختلفة

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات أمنية، لضبط مروجى المواد المخدرة، ونجحت فى ضبط 7 أشخاص لا تهماهم بالاتجار بالمواد المخدرة بمحافظات مختلفة.

وأسفرت الجهود عقب تقنين الإجراءات عن استهداف عاطلان، مقيمان بمحافظة شمال سيناء حال استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، وعثر بحوزتهما على 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

كما نجحت في ضبط عاطل، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس، وعثر بحوزته على 500 جرام من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

وأسفرت الحملات عن ضبط 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة ملاكي ببدائرة قسم شرطة جمصة بدمياط، وعثر بحوزتهما على 7000 قرص مخدر، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

وضبط عاطل حال تواجده أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام.

يأتى ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.