صور.. رجل يشعل النار فى جسده بمحيط المكتب الرئاسى فى أوكرانيا

كتب محمود رضا الزاملى _ رويترز

أبرزت وكالة "رويترز" للأنباء صورا، لرجلا يشعل النار فى جسده أمام المكتب الرئاسى بأوكرانيا، فى حين أظهرت الصور الرجل والنار تحاوطه وقد أمسكت فى كامل ملابسه .

وتسببت رسالة بريد إلكترونى مزيفة بخروج مظاهرات عنيفة، فى شوارع أوكرانيا، وهجوم عدائى ضد مواطنين قادمين من الصين.

وأدت رسالة بريد إلكترونى، بدت كأنها صادرة عن وزارة الصحة الأوكرانية، تحتوى على معلومات كاذبة بشأن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد، إلى عدد من الاحتجاجات العنيفة بمواجهة الشرطة، وفقا لموقع "ذا فيرج".

ووفقا لبيان حكومى لاحق، أرسلت الرسالة الكاذبة من خارج أوكرانيا، وادعت كذبا أن هناك 5 حالات لإصابات بفيروس كورونا الجديد فى البلاد، بينما فى الواقع لم يكن هناك أى إصابة.

وأدت رسالة "الإيميل" التى أرسلت لمواطنين وعاملين فى مجال الصحة، إلى اندلاع مظاهرات عنيفة، خاصة أنها جاءت فى نفس يوم وصول مسافرين أوكرانيين من الصين.

وأغلق عدد من المتظاهرين بعض الطرق المؤدية لمستشفيات ومراكز صحية، كما قاموا بتحطيم نوافذ الحافلات التى نقلت المواطنين القادمين من الصين، وفقا لـ"ذا فيرج".

وفى محاولة لتهدئة المواطنين، أصدر المركز الأوكرانى للصحة العامة بيانا قال فيه إن التقارير عن 5 حالات إصابة بفيروس كورونا "خاطئة".



الاسعاف ينقل الرجل فى حالة حرجة



النيران تلتهم ملابس الرجل



رجل يشعل النار فى جسده