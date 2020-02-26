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صور.. أهالى نجع الملقطة بالكرنك يردون الجميل لمبارك ويقيمون "عزاءً شرفيا"

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:03 ص
صور.. أهالى نجع الملقطة بالكرنك يردون الجميل لمبارك ويقيمون "عزاءً شرفيا" عزاء أهالى الكرنك على روح مبارك
الأقصر – أحمد مرعى

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فى مشهد مختلف بمحافظة الأقصر، أقدم عدد من أهالى منطقة الكرنك على تنظيم واجب عزاء داخل أحد الدواوين التى يتجمع فيها كبار وشباب العائلات بمنطقة نجع الملطقة، وذلك لتلقى العزاء فى وفاة الرئيس الأسبق الراحل محمد حسن مبارك، الذى وافته المنية أمس الثلاثاء، وتجمع الأهالى داخل الديوان فى أول سرادق عزاء صعيدى على روح الرئيس الذي حكم مصر طوال 30 عاما.

ومن جانبه قال الشاب أحمد سيد أحد أهالى الكرنك، أن عدد من الأهالى داخل الديوان لدى تجمعهم اليومى داخل الديوان قرروا أخذ واجب العزاء فى الرئيس الأسبق بعد وفاته داخل ديوان المنطقة، وذلك لدوره الكبير فى دعم الأقصر لتصبح محافظة بدلاً من مدينة ذات طابع خاص فى عهده، وكذلك دعمه الكبير لحركة السياحة ووقوفه مع أبناء الأقصر أمام الإرهاب بزيارة المحافظة وقت حادث الدير البحرى الإرهابى، وكذلك دعم زوجته للأقصر بإقامة أول مكتبة عامة كبرى بالكرنك، ولذلك قرروا رد الجميل له ولأسرته الداعمة للأقصر على مدار فترة حكمه لمصر وإقامة سرادق عزاء شرفى على روحه.

وأضاف أحمد سيد أحمد إبن المنطقة، أن الأهالى فور علمهم بإقامة واجب عزاء داخل ديوان منطقة نجع الملقطة فى وقت متأخر أمس الثلاثاء، توافد الجميع على الديوان للحضور لحبهم فى الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، لكونه كما يصف كان – رجل دولة وصاحب أول ضربة جوية في حرب العزة والكرامة عام 73 – مؤكداً أن الأهالى عبروا عن سعادتهم بإقامة هذا العزاء الشرفى على روحه فى مشهد مميز من أبناء الصعيد.

وكان قد تصدرت وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عناوين ومانشيتات الصحف والإعلام الدولى، ونعاه العديد من قادة ورؤساء العالم، وبعبارات متزنة ودعت الصحافة العالمية مبارك، الذى توفى ظهر أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.. فما بين سجل عسكرى حافل بمقدمته نصر أكتوبر، وما بين التسبب في ركود بالحياة السياسية المصرية يمتلك الرئيس الراحل حسنى مبارك تاريخاً لا ينكره منصف، ودوراً محوراً فى ملفات عدة لا يغفله من يريد الحياد.

عزاء أهالى الكرنك على روح مبارك (1)
عزاء أهالى الكرنك على روح مبارك (1)

 

عزاء أهالى الكرنك على روح مبارك (2)
عزاء أهالى الكرنك على روح مبارك (2)

 

عزاء أهالى الكرنك على روح مبارك (3)
عزاء أهالى الكرنك على روح مبارك (3)

 

عزاء أهالى الكرنك على روح مبارك (4)
عزاء أهالى الكرنك على روح مبارك (4)

 

عزاء أهالى الكرنك على روح مبارك (5)
عزاء أهالى الكرنك على روح مبارك (5)

 

عزاء أهالى الكرنك على روح مبارك (6)
عزاء أهالى الكرنك على روح مبارك (6)

 

عزاء أهالى الكرنك على روح مبارك (7)
عزاء أهالى الكرنك على روح مبارك (7)

 

 

 


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