زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يضغط لتوفير 8.5 مليار دولار لمقاومة كورونا

واشنطن (رويترز)

قال سناتور ديمقراطى بارز فى مجلس الشيوخ الأمريكى، لرويترز اليوم الأربعاء، إن زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ الأمريكى يعد اقتراحا خاصا بتوفير 8.5 مليار دولار لدعم جهود التصدى لفيروس كورونا المستجد فى البلاد.

ويسعى السناتور تشوك شومر لإنهاء الاقتراح صباح اليوم (بالتوقيت الأمريكي) فى مواجهة طلب مقدم من إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعو فيه الكونجرس لتوفير 2.5 مليار دولار .

و أصدرت الولايات المتحدة، اليوم ، تحذيرات من السفر إلى إيران وإيطاليا ومنغوليا محذرة من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا أو عراقيل مرتبطة بجهود السيطرة على انتشار المرض.

شوحثت وزارة الخارجية الأمريكيين على توخى الحذر الشديد عند السفر إلى إيطاليا، وقالت إن على الموجودين فى إيران أيضا أن يكونوا حذرين. ويكافح البلدان تفشى فيروس كورونا.

وهناك تحذير أمريكى بالفعل يحث الأمريكيين على عدم السفر إلى إيران وعزت البلاد ذلك لخطر تعرضهم للخطف أو الاعتقال، وفى تحذيرها المتعلق بمنغوليا، حثت وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين على إعادة التفكير فى الزيارة بسبب "قيود على السفر والنقل" مفروضة بسبب تفشى فيروس كورونا فى جارتها الصين.