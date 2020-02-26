سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خبراء لنيوزويك: زيارة ترامب للهند لم تحرز تقدما في التوصل لاتفاق تجارى

الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:18 م
خبراء لنيوزويك: زيارة ترامب للهند لم تحرز تقدما في التوصل لاتفاق تجارى زيارة ترامب للهند
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 

علقت مجلة "نيوزويك" الأمريكية على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى إلى الهند، وقالت إنه رغم التصريحات الإيجابية التي صدرت من قبل الرئيسين الأمريكي والهندى، إلا أن الزيارة لم تحقق تقدما ملموسا فيما يتعلق بالتجارة، وذلك وفقا لخبراء.

وقالت المجلة إن الرئيس دونالد ترامب أعلن أن رحلة هذا الأسبوع إلى الهند كانت "ضخمة" ، مشيدًا بعلاقته الشخصية برئيس الوزراء ناريندرا مودي وتوقع إقامة علاقات أوثق بين واشنطن ونيودلهي. وتم توقيع صفقات دفاعية جديدة. وقال مودي إن البلدين سيطلقان "شراكة استراتيجية عالمية شاملة" ، والتي ستكون مشجعة للأمريكيين الذين يأملون في مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في منطقة المحيط الهادئ الهندية.

لكن الابتسامات والعناق وصفقات الأسلحة أخفت عدم إحراز تقدم ملموس ، وفقًا لما قاله خبيران تحدثا إلى نيوزويك أثناء مغادرة ترامب للهند.

وقال عرفان نور الدين مدير مركز جنوب آسيا بالمجلس الأطلسي "هذه زيارة بدون الكثير من الجوهر". "الشيء الوحيد الذي يجمعهم هو أنه في هذه اللحظة بالذات ، يتفق كلاهما على أن الصين مصدر قلق. لكن ليس لديهما بالفعل خطة".

وقال ترامب إنه تمتع "بزيارة مثمرة للغاية" ، لكن الزعيمين لم يتمكنا من الإعلان عن تقدم بشأن صفقة تجارية طال انتظارها بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم. كان كلا الزعيمين حمائيين ، وسمح ترامب عدة مرات بالإحباط من سياسات الهند التجارية.

وقال جاريث برايس كبير الباحثين في مركز تشاثام هاوس "كان كل شيء يسير في الاتجاه الخاطئ لصفقة تجارية مهمة."

هذه هي المرة الثانية التي يفشل فيها الجانبان في وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة التجارية ، حيث لم تنجح عندما زار مودي الولايات المتحدة العام الماضي وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة. اقترح ترامب الآن أن الصفقة قد لا يتم توقيعها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر ، وأشار نور الدين إلى أن الجانبين "متباعدان إلى حد كبير بشأن الكثير من القضايا الأساسية للغاية".

 

 

 

 

 

 


ترامب

الهند

زيارة ترامب للهند

العلاقات الهندية الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عمران خان: تصريحات ترامب فى الهند انتصار دبلوماسى لباكستان

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:13 م

البيت الأبيض: ترامب ومودى يأملان أن تتمخض محادثات عن اتفاق تجارة أولى

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:40 ص

ترامب وهدايا الولاية الأولى.. لوحة بإطار من ذهب وحقائب لويس فيتون أبرزها.. وسنة أولى رئاسة الأعلى قيمة بـ140 ألف دولار.. 2018 الأقل بـ88 ألفا.. وساعة هدية من بلد خليجى تم إعدامها خوفاً من التجسس على مايك بنس

الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:30 ص

إيفانكا ترامب تطل بفستان أبيض بورود حمراء أمام "تاج محل" بالهند.. اعرفى سعره

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة