خبراء لنيوزويك: زيارة ترامب للهند لم تحرز تقدما في التوصل لاتفاق تجارى

كتبت رباب فتحى

علقت مجلة "نيوزويك" الأمريكية على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى إلى الهند، وقالت إنه رغم التصريحات الإيجابية التي صدرت من قبل الرئيسين الأمريكي والهندى، إلا أن الزيارة لم تحقق تقدما ملموسا فيما يتعلق بالتجارة، وذلك وفقا لخبراء.

وقالت المجلة إن الرئيس دونالد ترامب أعلن أن رحلة هذا الأسبوع إلى الهند كانت "ضخمة" ، مشيدًا بعلاقته الشخصية برئيس الوزراء ناريندرا مودي وتوقع إقامة علاقات أوثق بين واشنطن ونيودلهي. وتم توقيع صفقات دفاعية جديدة. وقال مودي إن البلدين سيطلقان "شراكة استراتيجية عالمية شاملة" ، والتي ستكون مشجعة للأمريكيين الذين يأملون في مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في منطقة المحيط الهادئ الهندية.

لكن الابتسامات والعناق وصفقات الأسلحة أخفت عدم إحراز تقدم ملموس ، وفقًا لما قاله خبيران تحدثا إلى نيوزويك أثناء مغادرة ترامب للهند.

وقال عرفان نور الدين مدير مركز جنوب آسيا بالمجلس الأطلسي "هذه زيارة بدون الكثير من الجوهر". "الشيء الوحيد الذي يجمعهم هو أنه في هذه اللحظة بالذات ، يتفق كلاهما على أن الصين مصدر قلق. لكن ليس لديهما بالفعل خطة".

وقال ترامب إنه تمتع "بزيارة مثمرة للغاية" ، لكن الزعيمين لم يتمكنا من الإعلان عن تقدم بشأن صفقة تجارية طال انتظارها بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم. كان كلا الزعيمين حمائيين ، وسمح ترامب عدة مرات بالإحباط من سياسات الهند التجارية.

وقال جاريث برايس كبير الباحثين في مركز تشاثام هاوس "كان كل شيء يسير في الاتجاه الخاطئ لصفقة تجارية مهمة."

هذه هي المرة الثانية التي يفشل فيها الجانبان في وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة التجارية ، حيث لم تنجح عندما زار مودي الولايات المتحدة العام الماضي وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة. اقترح ترامب الآن أن الصفقة قد لا يتم توقيعها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر ، وأشار نور الدين إلى أن الجانبين "متباعدان إلى حد كبير بشأن الكثير من القضايا الأساسية للغاية".