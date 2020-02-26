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الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:34 م
خالد صلاح
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حاكم صقلية يرفض استقبال سفينة مهاجرين بسبب فيروس كورونا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:21 م
حاكم صقلية يرفض استقبال سفينة مهاجرين بسبب فيروس كورونا رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبّى كونتى
أ ش أ

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طالب حاكم مقاطعة صقلية نيللو موزوميتشى، رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبّى كونتى، بأن تحدد الحكومة ميناء آخر غير ميناء مسينا فى جزيرة صقلية لرسوّ سفينة (سى ووتش) الإنسانية وإنزال مهاجرين من على متنها، وقال موزوميتشى - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، اليوم الأربعاء، "أناشد كونتي، فلم يبدر حتى الآن من حكومة صقلية الإقليمية، سوى موقف ينم عن المسؤولية تجاه الإدارة الموحدة لحالة الطوارئ الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد".
 
وأوضح موزوميتشى، أنه فى سياق "حالة النفير" مثل التى تشهدها إيطاليا، يبدو التفكير بإنزال 194 مهاجرًا آخرين فى البلاد تحديًا لشعب صقلية، مشيرًا إلى أن الحجر الصحى على متن السفينة أمر لا غنى عنه، وفى حالة رفض السفينة الخضوع للحجر الصحى فيتعين عليها مخاطبة السلطات المختصة والتوجه إلى موانئ أخرى.
 
وقالت منظمة "سى ووتش" غير الحكومية الألمانية فى وقت سابق، عبر تغريدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، إن سفينتها التى أنقذت فى الأيام الأخيرة 194 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا حظيت أخيراً بميناء آمن للرسوّ وتتجه نحو ميناء مسينا فى صقلية.
 
وكانت السلطات الإيطالية، قد وضعت سفينة إنقاذ مهاجرين قيد الحجر الصحى فى جزيرة صقلية جراء انتشار فيروس كورونا.
 
وقالت وزارة الداخلية الإيطالية - حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، يوم الأحد الماضى، إن الخطوة جاءت بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى البلاد إلى أكثر من 130 شخصًا.
 
من جهتها، ذكرت منظمة المساعدات الدولية "أطباء بلا حدود" أن السفينة المعروفة باسم "أوشن فايكنج" هى سفينة إنقاذ مهاجرين غير حكومية وتحمل 274 مهاجرًا.
 
ويخضع المهاجرين، الذين تم إنقاذهم من الموت غرقًا فى البحر المتوسط - إلى جانب طاقم السفينة لحجر صحى ببلدة (بوتسالو) بالجزيرة ذات الحكم الذاتي.
 

ايطاليا

حاكم صقليه

كورونا

فيروس كورونا

رئيس الوزراء الايطالى

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