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جنازة مبارك.. أبرزها حضور السيسى.. و21 طلقة مدفع تودع الرئيس الأسبق

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:13 م
جنازة مبارك.. أبرزها حضور السيسى.. و21 طلقة مدفع تودع الرئيس الأسبق الرئيس السيسى
كتب عبد اللطيف صبح

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شُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُهر اليوم، في جنازة عسكرية انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة فى حضور كبار رجال الدولة، وتقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية.

ونرصد فيما يلى أبرز 10 مشاهد من جنازة الرئيس الأسبق:

1-      وصل جثمان الرئيس الأسبق على متن طائرة عسكرية، تحمله من مجمع الجلاء العسكرى إلى مسجد المشير طنطاوى

2-      تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مراسم الجنازة العسكرية

3-      الرئيس السيسى يُقدم واجب العزاء لسوزان وعلاء وجمال مبارك

4-      استعراض نياشين "مبارك" العسكرية خلال جنازته

5-      إطلاق المدفعية 21 طلقة ضمن مراسم تشييع الرئيس الأسبق حسنى مبارك بمسجد المشير

6-      رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء يحضران مراسم الجنازة

7-      ظهور رجال من عصر مبارك مثل أحمد عز وأحمد فتحى سرور وزكريا عزمى

8-      علاء وجمال مبارك يحملان نعش والدهما لأداء صلاة الجنازة

9-      محبو الرئيس الأسبق مبارك يتجمعون أمام مسجد المشير طنطاوى قبل تشييع جنازته

10-    باعة يعرضون صور الرئيس الأسبق مبارك والإعلام فى شوارع القاهرة

 


ة الرئيس السيسى

جنازة مبارك

وفاة مبارك

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