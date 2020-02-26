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جعجع: لابد من إغلاق المعابر اللبنانية أمام القادمين من الدول الأكثر إصابة بكورونا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:33 م
جعجع: لابد من إغلاق المعابر اللبنانية أمام القادمين من الدول الأكثر إصابة بكورونا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
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وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، التدابير التى اتخذتها وزارة الصحة اللبنانية فى شأن التعامل مع فيروس كورونا منذ بدء الأزمة فى البلاد وحتى الآن، بأنها متواضعة وبدائية، مشددا على أن الوضع يتطلب غلق المعابر البرية والجوية والبحرية أمام القادمين من الدول الأكثر إصابة بالوباء على غرار الصين وإيران وكوريا الجنوبية.
 
وقال جعجع فى تصريح اليوم، "بعيدا عن السياسة وعن الإيدولوجيات، لا نستطيع التساهل البتة فى موضوع فيروس كورونا الذى ينتشر كالبرق، حيث إن دولة بحجم الصين وتقدمها العلمى وإمكانياتها الاقتصادية الهائلة لم تتمكن من احتوائه".
 
وأشار إلى أن التصدى للوباء يستدعى اتخاذ أقصى التدابير منذ اللحظة الأولى، وأن مفهوم الحجر الصحى فى حالة مثل "كورونا" يجب أن يكون حجرا صحيا جديا ومحكما.
 
وأضاف: "لا يمكن البتة الركون إلى مفهوم الحجر الصحى الطوعي، فهذه مزحة فى وضع كهذا وأن على وزارة الصحة أن تعمد فورا إلى اتخاذ هذه التدابير وغيرها من أجل تجنيب اللبنانيين وباء إضافيا".
 
ويسود لبنان انقسام حاد فى الآراء حول مسألة إيقاف الرحلات الجوية مع إيران التى يتفشى فيها الوباء بصورة متسارعة، حيث يطالب الكثيرون بسحب خطر فيروس كورونا من دائرة التسييس وإيقاف الطيران بشكل كلى مع طهران حرصا على سلامة اللبنانيين، فى حين يرفض آخرون – لاسيما القوى السياسية المتحالفة مع إيران وفى المقدمة منها حزب الله – هذا الطرح معتبرين أنه صادر عن مواقف سياسية مناوئة لهم.
 
وسبق وأعلنت السلطات اللبنانية قبل أيام عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل لبنان لمريضة قادمة من مدينة قُم الإيرانية، مشيرة إلى أن جرى عزل الحالة المصابة فى وحدة عزل طبية مجهزة داخل مستشفى رفيق الحريرى الجامعي.
 

لبنان

سمير جعجع

كورونا

فيروس كورونا

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