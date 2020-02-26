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ترامب يهاجم CNN بسبب تغطيها إجراءات مواجهة فيروس كورونا فى أمريكا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:52 م
ترامب يهاجم CNN بسبب تغطيها إجراءات مواجهة فيروس كورونا فى أمريكا ترامب
كتب محمد شعلان

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عقد مؤتمرًا صحفيًا فى البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، سيحضره ممثلو مركز السيطرة على الأمراض للحديث عن إجراءات الولايات المتحدة للوقاية من فيروس كورونا، وكتب ترامب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، "سأعقد مؤتمرًا صحفيًا فى البيت الأبيض، للحديث عن إجراءات مواجهة فيروس كورونا سيحضر ممثلو مركز السيطرة على الأمراض وغيرهم. شكرا لكم".

ترامب على تويتر
ترامب على تويتر

 

وانتقد دونالد ترامب، تغطية بعض وسائل الاعلام الأمريكية لإجراءات الدولة ضد فيروس كورونا، وعلى رأسها شبكة cnn، وغرد قائلا: "يعرضون أخبار وهمية ويبذلون قصارى جهدهم لجعل إجراءات مواجهة فيروس كورونا سيئة قدر الإمكان، بما فى ذلك إثارة الذعر إن أمكن، وعلى نفس المنوال، فإن رفاقهم عدم فعل أي شيء ديموقراطي غير كفء، كلهم ​​يتحدثون".

 

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه لا يرغب فى الحصول على أى مساعدة أجنبية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2020، مؤكدا أنه لم يُعرض عليه أى مساعدة من جانب أى دولة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عٌقد فى نيودلهي، ونقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، أمس الثلاثاء.

 

وتأتى تصريحات ترامب بعدما أفادت تقارير الأسبوع الماضى بأن رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب الأمريكى آدم شيف، أطلع أعضاء فى الكونجرس بأن روسيا تتدخل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية للعام الجارى فى محاولة لمساعدة ترامب على الفوز فى الانتخابات.

 

ومن جهته، نفى ترامب ومسئولون فى البيت الأبيض رؤية أى مؤشر يدل على أن موسكو تتدخل فى الانتخابات لمساعدته على الفوز، كما اتهم ترامب شيف بتسريب تفاصيل اجتماع مغلق للصحافة.

 

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن يوم الاثنين، أن بلاده سوف توقع صفقة لبيع مروحيات ومعدات عسكرية أخرى للهند تقدر قيمتها بنحو 3 مليار دولار.


ترامب

امريكا

فيروس كورونا

الصين

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