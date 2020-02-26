سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انتشار باعة صور مبارك بمحيط مجمع الجلاء قبل خروج الجثمان

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:06 ص
انتشار باعة صور مبارك بمحيط مجمع الجلاء قبل خروج الجثمان انتشار لباعة صور مبارك بمحيط مجمع الجلاء قبل خروج الجثمان
كتب ــ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد "اليوم السابع" انتشار عدد من باعة الأعلام وصور للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بشوارع منطقة النزهة ومحيط مجمع الجلاء، وذلك قبل خروج جثمان الراحل مبارك، من المستشفى، وشهدت المنطقة المحيطة بمجمع الجلاء الطبى، بالنزهة، تكثيف أمنى وانتشار لسيارات الشرطة العسكرية والشرطة المدنية، والمرور، وذلك قبل خروج جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذي توفى صباح أمس بمستشفى الجلاء العسكرى، وبالتزامن مع الاستعدادات لتشييع الجنازة 
 
وشهد محيط المنطقة أعمال نظافة مكثفة بجميع الشوارع، كما تم نشر رجال المرور بتلك الشوارع وأمام بوابات المستشفي العسكرى. 
 
 
ومن المقرر أنه سيتم تشييع جثمان الراحل بعد ظهر اليوم من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ويدفن بمقابر العائلة بمحطة كلية البنات.
 
وتوفى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 91 عاما بمستشفى الجلاء العسكرى، ونعت رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وفاة الرئيس الأسبق بطل حرب أكتوبر .
 
كما أعلنت جمهورية مصر العربية عن حالة الحداد بجميع الأنحاء لمدة ثلاثة أيام، كما نكست دولة الإمارات أعلامها حدادا على الرئيس الأسبق.
 
وشهدت مقابر عائلة مبارك بمصر الجديدة استعدادات لاستقبال الجثمان، وترددت أنباء أنه سيتم العزاء بمسجد المشير بالتجمع الجمعة القادمة، وقد نشر علاء مبارك على حسابه الشخصى بتويتر برقية عزاء أعلن فيها عن وفاة والده. 
 
والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.
 
تخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.
 
أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.
 
 
 
 
انتشار لباعة صور مبارك بمحيط مجمع الجلاء قبل خروج الجثمان (1)
انتشار لباعة صور مبارك بمحيط مجمع الجلاء قبل خروج الجثمان (1)

انتشار لباعة صور مبارك بمحيط مجمع الجلاء قبل خروج الجثمان (2)
انتشار لباعة صور مبارك بمحيط مجمع الجلاء قبل خروج الجثمان (2)

انتشار لباعة صور مبارك بمحيط مجمع الجلاء قبل خروج الجثمان (3)
انتشار لباعة صور مبارك بمحيط مجمع الجلاء قبل خروج الجثمان (3)

انتشار لباعة صور مبارك بمحيط مجمع الجلاء قبل خروج الجثمان (4)
انتشار لباعة صور مبارك بمحيط مجمع الجلاء قبل خروج الجثمان (4)

انتشار لباعة صور مبارك بمحيط مجمع الجلاء قبل خروج الجثمان (5)
انتشار لباعة صور مبارك بمحيط مجمع الجلاء قبل خروج الجثمان (5)

انتشار لباعة صور مبارك بمحيط مجمع الجلاء قبل خروج الجثمان (6)
انتشار لباعة صور مبارك بمحيط مجمع الجلاء قبل خروج الجثمان (6)

انتشار لباعة صور مبارك بمحيط مجمع الجلاء قبل خروج الجثمان (7)
انتشار لباعة صور مبارك بمحيط مجمع الجلاء قبل خروج الجثمان (7)

انتشار لباعة صور مبارك بمحيط مجمع الجلاء قبل خروج الجثمان (8)
انتشار لباعة صور مبارك بمحيط مجمع الجلاء قبل خروج الجثمان (8)

انتشار لباعة صور مبارك بمحيط مجمع الجلاء قبل خروج الجثمان (9)
انتشار لباعة صور مبارك بمحيط مجمع الجلاء قبل خروج الجثمان (9)

 


 

مبارك

وفاة مبارك

حسني مبارك

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقل جثمان مبارك عبر طائرة من مسجد المشير إلى المقابر

الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:47 ص

تعزيزات أمنية بالقاهرة الجديدة قبل تشييع جنازة الرئيس الأسبق مبارك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:37 ص

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:30 ص

فيديو وصور.. أبرزهم عاطف صدقى ورقية السادات.. شخصيات تجاور مبارك بمقابر مصر الجديدة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:23 ص

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:22 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

"المرور" تحذر من الشبورة وتشدد على الالتزام بالسرعات المحددة منعا للحوادث

"المرور" تحذر من الشبورة وتشدد على الالتزام بالسرعات المحددة منعا للحوادث

التعليم: تجهيز أرقام جلوس طلاب الثانوية وتسليمها للطلاب قبل الامتحان بوقت كاف

التعليم: تجهيز أرقام جلوس طلاب الثانوية وتسليمها للطلاب قبل الامتحان بوقت كاف

التنمية المحلية: استمرار حالة الطوارئ فى المحافظات لرفع مياه الأمطار

التنمية المحلية: استمرار حالة الطوارئ فى المحافظات لرفع مياه الأمطار

الداخلية تشدد على ضرورة التقدم للحج "قرعة ـ سياحة ـ تضامن" فى جهة واحدة فقط

الداخلية تشدد على ضرورة التقدم للحج "قرعة ـ سياحة ـ تضامن" فى جهة واحدة فقط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة