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انتبه.. زيادة الوزن تسرع انخفاض وظيفة الرئة فى مرحلة البلوغ

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:00 م
انتبه.. زيادة الوزن تسرع انخفاض وظيفة الرئة فى مرحلة البلوغ زيادة الوزن
كتب بيتر إبراهيم

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تنخفض وظيفة الرئة بشكل طبيعي على مدار عمر الإنسان، ومع ذلك ، فإن هذا الانخفاض أكثر حدة لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة في الوزن معتدلة أو عالية، حسبما ذكرت دراسة جديدة قادها معهد برشلونة للصحة العالمية (ISGlobal) ، والتي حللت تأثير التغيرات في الوزن على الصحة التنفسية على مدى 20 عامًا.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استندت الدراسة ، التي نشرت في مجلة Thorax ، إلى بيانات تم جمعها من 3700 مشارك يعيشون في بلدان مختلفة في أوروبا وأستراليا وتم تجنيدهم بين سن 20 و 44 عامًا.

وخضع المشاركون عدة مرات لقياسات الوزن ووظائف الرئة - عن طريق قياس التنفس - بين عامي 1991 و 2014، وعلى الرغم من أن الأبحاث السابقة أظهرت أن زيادة الوزن مرتبطة بانخفاض وظيفة الرئة ، إلا أن دراستنا هي أول دراسة لتحليل هذه العينة السكانية المتنوعة.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، يعانون جميعًا من انخفاض في وظائف الرئة عند زيادة الوزن.

وبالمقابل ، ساعد فقدان الوزن على تخفيف انخفاض وظيفة الرئة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، وعلاوة على ذلك ، أظهر الأشخاص الذين حافظوا على انخفاض وزنهم طوال فترة البلوغ انخفاضًا في مشاكل الصحة التنفسية.

 

 


السمنة

زيادة الوزن

الوزن الصحى

وظيفة الرئة

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