اليوم..بدء تداول أول طرح بالبورصة المصرية فى 2020

كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة البورصة، عن بدء تداول أسهم شركة أميرالد للاستثمار العقارى، اعتباراً من جلسة تداول اليوم الأربعاء، طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.

وفى ضوء ما تضمنته نشرة طرح أسهم الشركة بشأن آلية استقرار سعر السهم فى السوق عقب تنفيذ الطرح، يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يوم ميلادى تبدأ من أول جلسة تداول على أسهم الشركة بعد تنفيذ الطرح (من يوم 26 فبراير إلى يوم 26 مارس، يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام ويحق للمساهمين المشترين فى الطرح العام فقط راغبى البيع بإيداع أوامر لعدد الأسهم المخصص لهم فقط من خلال الطرح العام فى تاريخ تنفيذه فى البورصة ووفقاً لكشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وذلك من خلال شركات السمسرة المرخص لها طوال هذه المدة، و في نهاية مدة الحساب سوف يتم تنفيذ الأوامر المودعة من راغبى البيع والتي تتفق مع الشروط الواردة بهذا البند والتي لم يتم سحبها خلال المدة المشار إليها.

وتتوزع ملكية إميرالد للاستثمار العقارى مناصفة بين شركة أمواج العقارية والمصريين للإسكان، وتم عبر الطرح بيع 14% من حصة كل مساهم، من خلال الاكتتاب فى 70 مليون سهم بسعر 2.89 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية تقارب 202.3 مليون جنيه، وتم تغطية الاكتتاب 17.7 مرة.

وكانت شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، قد تولت دور سمسار فى الطرح الخاص لنحو 28% من أسهم شركة إميرالد للاستثمار العقارى بالبورصة المصرية، بقيمة إجمالية تقارب 202.3 مليون جنيه، بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة الطرح.

وفى هذا السياق، أكد إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن هذا الطرح هو الأول فى البورصة المصرية خلال 2020 ويأتى فى ظل المؤشرات الإيجابية الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة من قبل الحكومة المصرية.

وأشار رشاد إلى أن تولى مباشر لتداول الأوراق المالية دور سمسار فى الطرح الخاص لنسبة من أسهم إميرالد للاستثمار العقارى بالبورصة يعد نجاحاً جديداً يُضاف إلى سجل نجاحات شركة مباشر خاصة وأن شركة إميرالد ستقدم نموذجاً للطرح القائم على أصول ذات قيمة سوقية تفوق المليار جنيه، تشمل امتلاكها مركزاً تجارياً بمنطقة القاهرة الجديدة، وتقدر مساحة أراضيها التجارية بنحو 40 ألف متر.

وأضاف رشاد أن طرح إميرالد هو باكورة الطروحات فى البورصة المصرية والتى يتوقع أن تشهد نشاطاً خلال العام الجارى مع استئناف برنامج الطروحات العامة مثل بنك القاهرة وإى فاينانس وكذلك اهتمام عدد من الشركات الكبرى فى القطاع الخاص بالتواجد بالبورصة خلال الفترة الحالية، الأمر الذى من شأنه دعم الثقة فى البورصة المصرية.