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اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:21 م
اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية اليوم السابع

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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان: 21 طلقة فى وداع الرئيس الأسبق من مسجد المشير.. السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية.. قيادات الدولة تقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد وعلى رأسهم جمال وعلاء والسيدة «سوزان مبارك».
 
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وفاة مبارك

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