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المؤبد لمزارع بتهمة إحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:18 م
المؤبد لمزارع بتهمة إحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج سلاح نارى - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ي.ف.ح.م" 30 سنة مزارع بالسجن المؤبد غيابيا، لحيازته سلاحا ناريا غير مرخص وعدد من الطلقات بدون ترخيص بدائرة مركز البلينا، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنايات سوهاج، وعضوية المستشارين وليد سيد أمير وناجح عبد الحميد بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث الواقعة لعام 2019 بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز البلينا، عن إحراز المتهم سلاح نارى بدون ترخيص وذخيرة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته سلاح نارى بدون ترخيص وعدد من الطلقات الحية، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح والطلقات بقصد الدفاع عن النفس وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت المعلومات قد وردت لضباط مباحث المركز عن إحراز المتهم السلاح النارى بدون ترخيص ويتخذه وسيلة للدفاع عن النفس وتم التأكد من صحة المعلومات من أحد المصادر السرية، والتى راقبت المتهم وتبين إحرازه للسلاح النارى وقامت قوة من الشرطة بالقبض على المتهم وبحوزته السلاح واعترف وأقر بحيازته للمضبوطات.

وفى سياق متصل، قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين وليد سيد أمير وناجح عبد الحميد بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين، إخلاء سبيل متهم من عناصر الإخوان بدائرة مركز سوهاج بعد اتهامه بالانضمام الى جماعة إرهابية .

كانت النيابة العامة تحت إشراف المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، قد وجهت للمتهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتظاهر وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.


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