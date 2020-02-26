الصحة الكويتية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لـ 25 حالة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالكويت اليوم الأربعاء، إلى 25 حالة، إثر تسجيل سبع إصابات جديدة، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الكويتية، وقالت الصحة الكويتية- فى بيان صحفى - إن الحالات الجديدة هي لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى إيران، موضحة أن جميع الحالات مستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد، مهيبة بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة، بغية الحفاظ على صحة الجميع.
يشار إلى أن وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتى مبارك الحريص، أعلن وقف استقبال الطرود البريدية القادمة من الدول المنتشر فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأوضح الحريص - في بيان صحفي - أن القرار يأتى فى إطار التزام الوزارة بتطبيق خطة الطواريء الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأشار إلى أن ادارة الطيران المدني الكويتية، طلبت من شركتي الخطوط الجوية الكويتية، وطيران الجزيرة، تخصيص فرق استجابة سريعة خاصة بالطواريء الطبية، وتطبيق خطط التعقيم بالطائرات، في حال اكتشاف أي حالة مصابة أو بدت عليها أعراض العدوى.
وأضاف أن من بين الاجراءات التي تم اتخاذها أيضا، التنسيق مع شركات الطيران العالمية، لإبلاغ الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، عن أي مسافر قادم لمطار الكويت الدولي (ترانزيت)، من الدول التي اكتشف بها الفيروس، وفحصه فور وصوله، قبل اختلاطه مع باقي الركاب.
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