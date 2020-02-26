سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أكتوبر دون إصابات

الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:19 ص
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أكتوبر دون إصابات حريق شقه - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة 6 أكتوبر دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أكتوبر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، كما تم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

 

وقدمت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التى يقع فيها معظم المواطنين خلال فصل الشتاء، وبتسبب خلالها الماس الكهربى فى نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل، وشملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التى قد تؤدى إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهربائى ومنها:

 

- تشغيل الدفايات لساعات عديدة لأنها تؤدى لنشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهرئى.

 

- تشغيل الدفاية في غرفة مغلقة تماماً وعدم ترك جزء من الباب أو الشباك مفتوحا أثناء تشغيلها ويمنع دخول تيار هوائي للغرفة وحدوث تبديل للهواء.

 

-عدم غلق الدفاية أثناء النوم يتتسبب في حرائق أو اختناق للنائمين ويجب تشغيلها قبل النوم بفترة لتدفئة الغرفة ثم يتم غلقها عند النوم

 

-عدم فحص أسلاك الدفاية كل فترة واستبدال التالف منها .

 

- منع وجود مسافة بين المفروشات والدفاية في الغرفة عن متر.

 

- عدم وضع الدفاية على أرضية من الخشب أو أي مادة قابلة للاشتعال ووضعها على الارضية الصلبة كالسيراميك، وهو الأفضل.

 

- كثرة ستخدم الدفاية في تجفيف الملابس كما يستخدمها البعض في فصل الشتاء.

 

-عدم الحرص على استخدام دفايات ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات

 

- كثرة تشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

 

-  تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لمنع الحرائق.

 

- وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

 

- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل.

 

- عدم مراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار.

 

-  تشغيل سخانات الماء بشكل دائم لمنع حدوث حرائق الماس الكهربى.

 

- وضع إسطوانات الغاز فى الشمس والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء.

 

- تشغيل الدفايات إلا فى أماكن تواجد العائلة وخصوصًا فى الغرف المغلقة.

 

- وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

 

- كثرة توصيل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار تجنبا لإندلاع الحرائق فى المنازل أو المنشأت.

 

 


حريق شقة باكتوبر

امن الجيزة

سيارات الاطفاء

الحماية المدنية

منطقة اكتوبر

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

"المرور" تحذر من الشبورة وتشدد على الالتزام بالسرعات المحددة منعا للحوادث

"المرور" تحذر من الشبورة وتشدد على الالتزام بالسرعات المحددة منعا للحوادث

التعليم: تجهيز أرقام جلوس طلاب الثانوية وتسليمها للطلاب قبل الامتحان بوقت كاف

التعليم: تجهيز أرقام جلوس طلاب الثانوية وتسليمها للطلاب قبل الامتحان بوقت كاف

التنمية المحلية: استمرار حالة الطوارئ فى المحافظات لرفع مياه الأمطار

التنمية المحلية: استمرار حالة الطوارئ فى المحافظات لرفع مياه الأمطار

الداخلية تشدد على ضرورة التقدم للحج "قرعة ـ سياحة ـ تضامن" فى جهة واحدة فقط

الداخلية تشدد على ضرورة التقدم للحج "قرعة ـ سياحة ـ تضامن" فى جهة واحدة فقط

الصحة الكويتية تعلن إصابة حالتين جديديتن بفيروس كورونا وارتفاع الحالات لـ11

الصحة الكويتية تعلن إصابة حالتين جديديتن بفيروس كورونا وارتفاع الحالات لـ11

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة