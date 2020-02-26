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الخارجية الروسية: فرض واشنطن عقوبات أحادية الجانب أمر "غير شرعى"

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:59 ص
الخارجية الروسية: فرض واشنطن عقوبات أحادية الجانب أمر "غير شرعى" مجلس الدوما
أ.ش.أ

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أكد مصدر فى وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتبر أية عقوبات أحادية الجانب أمر غير شرعى، تعليقا على فرض واشنطن عقوبات ضد كيانات وشخصيات تتهمها بدعم البرنامج الصاروخى الإيرانى.

واعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية فى مجلس النواب (الدوما) ليونيد سلوتسكى، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن العقوبات الأمريكية الجديدة استفزاز لإيران، ومن شأنها أن تزيد حدة التوتر في المنطقة، مضيفا" أن القيود ضد 13 منظمة أجنبية وأفراد من الصين والعراق وروسيا وتركيا، التي تم فرضها وفقا لقانون الولايات المتحدة، لمنع انتشار الأسلحة في إيران وكوريا الشمالية وسوريا، هي قيود غير قانونية ويمكن أن تثير مزيدا من التوتر".

يأتي هذا الموقف تعليقا على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، عقوبات ضد 13 كيانا وشخصية في كل من الصين والعراق وروسيا وتركيا، بتهمة دعم برنامج إيران الصاروخي.  

كان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، حذر من أن بلاده سوف ترد إذا ما سعت روسيا للإضرار بالانتخابات الرئاسية لهذا العام .
وأضاف -في تصريحات للصحفيين اليوم /الثلاثاء/ في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن- أن التدخل غير مقبول ، قائلا "ولو اتجهت روسيا أو أي جهة أجنبية أخرى لاتخاذ خطوات تستهدف نسف ديمقراطيتنا ، فسوف نرد".
 
ومن جهة أخرى طالب بومبيو إيران بالكشف عن حقيقة حجم انتشار فيروس كورونا المستجد لديها، وعدم التكتم، معربا عن قلق بلاده من المعلومات التي تفيد بأن النظام الإيراني يخفي حقائق هامة بشأن انتشار الفيروس.
وقال إن على جميع الدول بما فيها إيران أن تعلن الحقيقة حول فيروس كورونا المستجد وتتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية في هذا الإطار، مضيفا -بشأن القضية الأفغانية -أن بلاده على استعداد لتوقيع اتفاق بشأن خفض الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان مع طالبان إذا ما اتجهت الأخيرة إلى خفض العنف في تلك الدولة ، وإذا ما مضت الأمور بصورة صحيحة فقد يتم التوقيع على الاتفاق يوم 29 فبراير الجاري. 

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