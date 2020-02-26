الجيش السورى يعلن تحرير مناطق استراتيجية بريف إدلب الجنوبى

كتب محمد عبد المجيد

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، اليوم الأربعاء، فى بيان لها، أن وحداتها العسكرية حررت خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من البلدات والقرى والتلال الحاكمة فى ريف إدلب الجنوبى منها كفرنبل وكفرسجنة سجنة، والشيخ مصطفى وحاس ومعرة حرمة ودير سنبل، والدار الكبيرة وحزارين وآثار شنشراح وبعربو.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أصدرت بيانا جاء فيه "تمكن جنودنا الشجعان فى غضون الأيام القليلة الماضية من استعادة السيطرة على العديد من البلدات والقرى والتلال الحاكمة منها كفرنبل وكفر سجنة والشيخ مصطفى وحاس ومعرة حرمة ودير سنبل والدار الكبيرة وحزارين وآثار شنشراح وبعربو بعد القضاء على أعداد كبير من الإرهابيين وقطع طرق إمدادهم".

ولفت بيان القيادة العامة للجيش العربى السورى، إلى الأهمية الاستراتيجية لتحرير هذه المناطق كونها: "تشكل العمق المحصن للإرهاب المسلح فى ريف إدلب الجنوبى وهى حلقة وصل بين جبل شحشبو وسهل الغاب من جهة كما أنها تصل بين ريفى حماة وإدلب وبين جبل الزاوية وجبل الأربعين مع سهل الغاب من جهة ثانية".

وأكد البيان، إن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تعلن عن تحرير هذه المناطق فإنها تؤكد على استمرار الجيش بتنفيذ واجباته الوطنية المقدسة وإصراره على تحرير جميع أراضى الجمهورية العربية السورية من دنس الإرهاب وداعميه والقضاء عليه أينما وجد على امتداد ثرى الوطن".

وكان قوات الجيش السورى، سيطرت فى الأيام الماضية على العديد من البلدات فى ريف إدلب الجنوبى بعد قضائها على التنظيمات المسلحة المتواجدة هناك فى سياق العملية التى أطلقها الجيش السورى منذ أشهر لتحرير محافظتى حلب وإدلب.