سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البرازيل تسجل أول إصابة بفيروس كورونا فى قارة أمريكا الجنوبية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:13 ص
البرازيل تسجل أول إصابة بفيروس كورونا فى قارة أمريكا الجنوبية كورونا
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة فى البرازيل، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وهى الأولى أيضًا على مستوى قارة أمريكا الجنوبية.

ووفقا لـcnn، قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن الحالة لرجل يبلغ من العمر 61 عامًا، ويمكث حاليًا فى مستشفى ألبرت أينشتاين فى المنطقة الجنوبية من ساوباولو، حيث المكان المُخصص لنقل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن المُصاب وصل البلاد فى 21 فبراير الماضى، بعد عودته من منطقة لومباردى بإيطاليا، حيث ظل كان متواجدًا فيها منذ اليوم التاسع من الشهر نفسه.

وخضع الرجل لاختبارات فيروسات الجهاز التنفسى أظهرت إيجابية إصابته بالفيروس، وقد لوحظ معاناته من أعراض المرض السعال الجاف والحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف، لكنه فى حالة جيدة، بحسب وزارة الصحة، فى حين يتوقع أن تظهر النتيجة النهائية، اليوم الأربعاء.

وتعد لومباردى واحدة من أبرز المناطق التى سجلت حالات إصابة عديدة بفيروس كورونا، فيما أدوى المرض بحياة 11 شخصًا إلى الآن فى إيطاليا.  

وأعلنت إيطاليا عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 11 شخصا فى شمال البلاد.

وكانت رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريلى، أعلن وفاة ثلاثة أشخاص آخرين بسبب فيروس كورونا في شمال إيطاليا ليصل العدد الإجمالي للوفيات جراء أسوأ تفش للمرض في أوروبا إلى عشرة.

وقال بوريلي للصحفيين، إن الثلاثة في الثمانينات من العمر وهم من لومباردي أكثر المناطق تضررا بالفيروس في إيطاليا، وأضاف أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة ارتفع إلى 322 غالبتهم فى شمال البلاد.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

البرازيل

امريكا الجنوبية

امريكا اللاتينية

فيروس كورونا القاتل

ايطاليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد فى فرنسا إلى 14 حالة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:00 ص

الصين تستعين بروبوتات لمكافحة فيروس كورونا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:00 ص

الصحة الكويتية تعلن إصابة حالتين جديديتن بفيروس كورونا وارتفاع الحالات لـ11

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:15 ص

كورونا يواصل الزحف والاقتصاد يدفع الثمن.. عدد الإصابات بالفيروس القاتل يتجاوز 80 ألفا والوفيات 2689.. توقعات بخسارة تريليون دولار من الناتج المحلى العالمى وزيادة التدهور بتفشى المرض فى كوريا الجنوبية وإيطاليا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:00 ص

ألمانيا تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة الكويتية تعلن إصابة حالتين جديديتن بفيروس كورونا وارتفاع الحالات لـ11

الصحة الكويتية تعلن إصابة حالتين جديديتن بفيروس كورونا وارتفاع الحالات لـ11

غرفة الفنادق تشارك بـ57 جناحا داخل بورصة برلين السياحية لأول مرة فى تاريخها

غرفة الفنادق تشارك بـ57 جناحا داخل بورصة برلين السياحية لأول مرة فى تاريخها

وكيل مجلس النواب: تلقينا فيديوهات تؤكد إساءة إلهامى عجينة للبرلمان

وكيل مجلس النواب: تلقينا فيديوهات تؤكد إساءة إلهامى عجينة للبرلمان

تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى × 8 معلومات

تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى × 8 معلومات

مجهولون يحاولون الاعتداء على إمام عاشور لاعب الزمالك فى منزله

مجهولون يحاولون الاعتداء على إمام عاشور لاعب الزمالك فى منزله

"الزراعة" تطلق حملة للتخلص من عبوات المبيدات الفارغة تجنبا لمخاطر السموم

"الزراعة" تطلق حملة للتخلص من عبوات المبيدات الفارغة تجنبا لمخاطر السموم

اليوم السابع: مبارك في ذمة الله

اليوم السابع: مبارك في ذمة الله

السيسى يصدر قانون الضريبة المضافة على السجائر والمعسل بعد موافقة "النواب"

السيسى يصدر قانون الضريبة المضافة على السجائر والمعسل بعد موافقة "النواب"

نائب وزير التعليم يؤكد انتظام الدراسة غدا فى جميع المدارس

نائب وزير التعليم يؤكد انتظام الدراسة غدا فى جميع المدارس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

أخبار مصر اليوم.. وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أخبار مصر اليوم.. وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة