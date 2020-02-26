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الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:30 م
خالد صلاح
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البرازيل تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا فى أمريكا اللاتينية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:16 م
البرازيل تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا فى أمريكا اللاتينية اجراءات مكافحة فيروس كورونا
برازيليا (رويترز)

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قال مصدر اليوم الأربعاء، إن فحصا أجرته الحكومة البرازيلية أكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فى أمريكا اللاتينية، بعدما أشار مستشفى فى ساو باولو إلى احتمال انتقال العدوى إلى شخص عمره 61 عاما زار إيطاليا.

 

وأحجمت وزارة الصحة البرازيلية عن التعليق على نتيجة الفحص قبل مؤتمر صحفى يُعقد الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلى (1400 بتوقيت جرينتش). واشترط المصدر المطلع على الأمر عدم نشر هويته لأن النتائج ليست معلنة بعد.

 

وقالت الوزارة فى بيان مساء أمس الثلاثاء إنها تفحص حالة مواطن من سكان ساو باولو سافر إلى لومبارديا فى شمال إيطاليا من التاسع حتى 21 من فبراير شباط وظهرت عليه أعراض تتفق مع المرض.

 


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