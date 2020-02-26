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الإمام الأكبر: تاريخ البعثات التعليمية المصرية لدراسة الطب بأوروبا بدأت من الأزهر

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:31 م
الإمام الأكبر: تاريخ البعثات التعليمية المصرية لدراسة الطب بأوروبا بدأت من الأزهر لقاء شيخ الأزهر و عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد ووزيرة الصحة
كتب لؤى على

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استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أجاى سنج، عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.
 
وقال فضيلة الإمام الأكبر إن جامعة الأزهر تعد أحد أهم قلاع العلم فى مصر والعالم، حيث يمتد تاريخها لأكثر من ألف عام، مؤكدًا استعداد جامعة الأزهر للتعاون مع جامعة هارفارد؛ بما يسهم في رفع الوعي بأحدث المستجدات فى المجال الطبى، وخلق كوادر قادرة على تحقيق الخطط المستقبلية فى مجال الطب والعلوم المعاصرة.
 
وأوضح الإمام الأكبر أن تاريخ البعثات التعليمية المصرية لدراسة الطب في أوروبا بدأت من الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن الأزهر يسعى للانفتاح على كافة المؤسسات التعليمية الكبرى في أوروبا خاصة في المجالات العملية والتطبيقية، مشيدًا ببرنامج التعاون والتدريب الذي ستقوم بموجبه جامعة هارفارد بتدريب الأطباء المصريين على طرق وأساليب التدريس للأطباء ببرنامج الزمالة المصرية.
 
من جانبه أعرب الدكتور أجاي سنج، عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد، عن سعادته البالغة بلقاء فضيلة الإمام الأكبر بصفته أكبر رمز ديني في العالم الإسلامي، مؤكدًا حرص جامعة هارفارد على التعاون مع جامعة الأزهر بما يسهم في تحقيق الاستفادة المتبادلة.
 
من جانبها قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن التعاون مع جامعة هارفارد سيسهم في إصلاح النظام الصحي في مصر، وتدريب وإعداد كوادر طبية متميزة قادرة على النهوض بالمنظومة الصحية وتحقيق أهداف وزارة الصحة ، وبما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.
 
وخلال اللقاء، أهدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب ، عميد كلية الطب بجامعة هارفارد، وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلته مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في العاصمة الإماراتي أبو ظبي.
 
لقاء شيخ الأزهر و عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد ووزيرة الصحة (1)
لقاء شيخ الأزهر و عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد ووزيرة الصحة (1)

لقاء شيخ الأزهر و عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد ووزيرة الصحة (2)
لقاء شيخ الأزهر و عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد ووزيرة الصحة (2)

لقاء شيخ الأزهر و عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد ووزيرة الصحة (3)
لقاء شيخ الأزهر و عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد ووزيرة الصحة (3)

لقاء شيخ الأزهر و عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد ووزيرة الصحة (4)
لقاء شيخ الأزهر و عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد ووزيرة الصحة (4)

لقاء شيخ الأزهر و عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد ووزيرة الصحة (5)
لقاء شيخ الأزهر و عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد ووزيرة الصحة (5)



 

 


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الازهر الشريف

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وزيرة الصحة

اخبار مصر

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