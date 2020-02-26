الأطباء عليهم دور فى تعزيز النشاط البدنى لصغار السن لهذا السبب

كتب بيتر إبراهيم

كشف تقرير جديد للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أنه يجب على أطباء الأطفال الترويج لمحو الكسل البدني وتعزيز النشاط لدى الأطفال.

ووفقًا للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، وجد الباحثون أن 26.1% فقط من المراهقين الأمريكيين أبلغوا عن مستويات نشاط تتفق مع المبادئ التوجيهية الحالية في مسح مخاطر السلوك البدنى لدى الشباب لعام 2017.

ويخاطب الدكتور "فيليب لوبيلو"، دكتوراه في الطب، من كلية رولينز للصحة العامة بجامعة إموري في أتلانتا ، وزملاءه أطباء الأطفال للحاجة إلى تقييم النشاط البدني والمشورة في الإعدادات السريرية للأطفال.

ويوصي المؤلفون أطباء الأطفال للترويج لمحو الأمية البدنية والنشاط لدى الأطفال والتقدم نحو إرشادات النشاط البدني الموصى بها، وينبغي تقييم وتنمية المهارات الحركية الإجمالية ومحو الكسل البدني والنشاط وتوثيقها حسب الاقتضاء في زيارات الرعاية الصحية.

وقال الباحثون إنه ينبغي مناقشة دور وفوائد النشاط البدني على النمو البدني والاجتماعي أيضًا في إدارة المشاكل الصحية ، والصحة العقلية ، والأداء المدرسي ، وإدارة السلوك ، والحد من مخاطر السلوك.

وأشار الباحثون إلى أنه يجب تشجيع الآباء على القدوة ؛ الأطفال الذين يكبرون مع آباء نشطين هم أكثر عرضة لأن يكونوا نشطين، ويمكن توفير أدوات وموارد محددة للعائلات ، بما في ذلك المساعدة في التغلب على العوائق التي تمنع ممارسة النشاط البدني.

وبالنسبة للأطفال الذين يواجهون عوائق أمام النشاط ، يجب على أطباء الأطفال تحديد فرص تقييم النشاط البدني والوصفات الطبية لتعزيز صحتهم.

وأضاف الباحثون في الدراسة: "من الناحية المثالية ، سيترك كل طفل مكتب طبيب الأطفال مع تعليمات وأهداف محددة حول كيفية أن تصبح أكثر نشاطًا، حيث أن النشاط البدني هو دواء فعال لصحة الأسرة كلها ورفاهها."