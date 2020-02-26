إسرائيل توصى مواطنيها بعدم السفر للخارج كإجراء وقائى من فيروس كورونا

حثت إسرائيل مواطنيها اليوم الأربعاء على إعادة النظر في السفر للخارج، معللة ذلك بتنامي انتشار فيروس كورونا المستجد خارج البلاد، وهناك حالتان مؤكدتان فى إسرائيل لمواطنين عادا إلى إسرائيل بعد أن ظلا في الحجر الصحي في اليابان على متن سفينة الرحلات دايموند برينسس وأعدت وزارة الصحة منشآت للعزل تحسبا لظهور مزيد من الحالات.

وفي بيان أعلنت الوزارة أن الإسرائيليين العائدين من إيطاليا، حيث تفاقمت العدوى، سيتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي في المنزل لمدة أسبوعين، وفى إطار توسيع نطاق إجراءاتها الاحترازية، قالت الوزارة إنها تدعو المواطنين "لإعادة النظر فى ضرورة السفر للخارج بوجه عام، إلى جانب العزل الإلزامي لدى العودة من دول بعينها".

وأضافت "التقييم هو أن هناك احتمالا كبيرا أن يكون المرض انتشر بالفعل في مناطق أخرى من أوروبا ومناطق أخرى كثيرة من العالم".

وأصدرت الوزارة بالفعل تعليمات للإسرائيليين العائدين من اليابان وهونج كونج وماكاو وسنغافورة وتايلاند وكوريا الجنوبية بالخضوع للعزل المنزلي لمدة 14 يوما.