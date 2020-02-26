أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

كتبت ريهام الباشا

شهدت أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 26-2-2020، انخفاضا طفيفا اليوم حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 199.08 ريال سعودى، مقابل سعره أمس 199.20 ريال سعودى

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



سعر الذهب عيار 24



بنحو 199.08 ريال بما يعادل 53.06 $

سعر الذهب عيار 22



بنحو 182.49 ريال بما يعادل 48.64 $

سعر الذهب عيار 21



بنحو 20. 174 ريال بما يعادل 46.43 $

سعر الذهب عيار 18



بنحو 149.31 ريال بما يعادل 39.95 $

سعر الذهب عيار 14



بنحو 116.13 ريال بما يعادل 30.95 $

سعر الذهب عيار 12



بنحو 99.54 ريال بما يعادل 26.53 $

سعر أوقية الذهب



بنحو 6,191 ريال بما يعادل 1,650 $

سعر جنيه الذهب



بنحو 1,394 ريال بما يعادل 371.41 $

سعر كيلو الذهب



بنحو 199.077 ريال بما يعادل 53,058 $

يُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.